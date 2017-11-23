 حقوقيون: قطر تستعبد عمال كأس العالم.. ولا تحترم حقوقهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حقوقيون: قطر تستعبد عمال كأس العالم.. ولا تحترم حقوقهم اعتقال 8 حمير في الهند 4 أيام بسبب “الفوضى” .. والسلطات: “عوملت” بشكل حسن ! استطلاع رأي: الغالبية العظمى من المواطنين راضون عن أداء ولي العهد ماكرون معترفا: جرائم الاستعمار الأوروبي لا جدال فيها قرقاش عن قطر: تتنازل وتنفذ المطلوب في الظلام.. وتزايد وتكابر في ضوء الشمس إليكم تفاصيل جديدة عن “موقوفي الريتز” .. أحدهم طلب مدلكته الرياضية الخاصة ! شاهد .. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000 كوريا الجنوبية واليابان ترفعان حالة التأهب بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخ جديد شاهد .. آثار الأمطار على طربق القاعية – الارطاوية دراسة غربية: العسل يخفض الوزن ويقي من أمراض كثيرة اشاد بها الميموني… جهود وإنجازات دوريات الطائف خلال العام الماضي ملتقى السلامة المرورية الرابع يستعرض نماذج المحاكاة لتحليل بيانات الحوادث وإدارة الحركة المرورية

حقوقيون: قطر تستعبد عمال كأس العالم.. ولا تحترم حقوقهم

حقوقيون: قطر تستعبد عمال كأس العالم.. ولا تحترم حقوقهم
المناطق - وكالات

طالبت ست منظمات حقوقية على مستوى العالم بتدخل الأمم المتحدة في ملف استضافة كأس العالم 2022، وإيقاف التجاوزات التي قامت بها قطر لتنظيم البطولة، وما حدث عقب ذلك من مخالفات لا سيما في حقوق الإنسان، وما تعرضت له العمالة المنفذة للمشاريع الإنشائية.

وكانت لجنة الإنصاف الدولية لضحايا العمال لبطولة كأس العالم 2022 بقطر قدمت أمس تقريرا إلى منتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2017 بعنوان «قطر لا تحترم حقوق عمال بناء المنشآت الرياضية في كأس العالم لكرة القدم 2022»، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وركز التقرير الذي قدمته اللجنة على أبرز النقاط المهمة في المخالفات التي ارتكبتها قطر للحصول على تنظيم كأس العالم، وما جاء بعد ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت خلال السنوات الماضية في عملية إنشاء الملاعب الخاصة بالبطولة، إذ قدم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل التقرير الذي تضمن تسمية كأس العالم 2022 بقطر «كأس العالم للعار».

وأبرز النقاط: عمال كأس العالم 2022 في قطر يعاملون كالعبيد، حوادث الوفاة بين عمال كأس العالم 2022 بقطر ترتفع يوميا وقطر تتستر عليها، قطر لا تلتزم بالمعايير الدولية في حماية العمال بكأس العالم 2022 من حوادث العمل، يجب سحب بطولة كأس العالم 2022 من قطر، فساد قطر وشراء الذمم هو الطريقة الوحيدة لإسكات الأصوات المعارضة لبطولة كأس العالم 2022، وفقا لـ”عكاظ”.

وتم تأسيس اللجنة قبل نحو 17 يوما لتتولى المطالبة الحقوقية بمقاضاة دولة قطر في ملف أوضاع العمالة الأجنبية، خصوصا في منشآت نهائيات كأس العالم 2022.

وتضم اللجنة ممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية التالية: لجنة أسر وعوائل ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ومن أهداف اللجنة إنصاف حقوق 1500 عامل فقدوا أرواحهم في قطر في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم لكرة القدم المقرر عام 2022، إضافة إلى اتهام قطر بالتقاعس في توفير شروط الأمن والسلامة في بيئة عمل العمال نتيجة الفساد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>