حقوقيون: قطر تستعبد عمال كأس العالم.. ولا تحترم حقوقهم

طالبت ست منظمات حقوقية على مستوى العالم بتدخل الأمم المتحدة في ملف استضافة كأس العالم 2022، وإيقاف التجاوزات التي قامت بها قطر لتنظيم البطولة، وما حدث عقب ذلك من مخالفات لا سيما في حقوق الإنسان، وما تعرضت له العمالة المنفذة للمشاريع الإنشائية.

وكانت لجنة الإنصاف الدولية لضحايا العمال لبطولة كأس العالم 2022 بقطر قدمت أمس تقريرا إلى منتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2017 بعنوان «قطر لا تحترم حقوق عمال بناء المنشآت الرياضية في كأس العالم لكرة القدم 2022»، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وركز التقرير الذي قدمته اللجنة على أبرز النقاط المهمة في المخالفات التي ارتكبتها قطر للحصول على تنظيم كأس العالم، وما جاء بعد ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت خلال السنوات الماضية في عملية إنشاء الملاعب الخاصة بالبطولة، إذ قدم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل التقرير الذي تضمن تسمية كأس العالم 2022 بقطر «كأس العالم للعار».

وأبرز النقاط: عمال كأس العالم 2022 في قطر يعاملون كالعبيد، حوادث الوفاة بين عمال كأس العالم 2022 بقطر ترتفع يوميا وقطر تتستر عليها، قطر لا تلتزم بالمعايير الدولية في حماية العمال بكأس العالم 2022 من حوادث العمل، يجب سحب بطولة كأس العالم 2022 من قطر، فساد قطر وشراء الذمم هو الطريقة الوحيدة لإسكات الأصوات المعارضة لبطولة كأس العالم 2022، وفقا لـ”عكاظ”.

وتم تأسيس اللجنة قبل نحو 17 يوما لتتولى المطالبة الحقوقية بمقاضاة دولة قطر في ملف أوضاع العمالة الأجنبية، خصوصا في منشآت نهائيات كأس العالم 2022.

وتضم اللجنة ممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية التالية: لجنة أسر وعوائل ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ومن أهداف اللجنة إنصاف حقوق 1500 عامل فقدوا أرواحهم في قطر في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم لكرة القدم المقرر عام 2022، إضافة إلى اتهام قطر بالتقاعس في توفير شروط الأمن والسلامة في بيئة عمل العمال نتيجة الفساد.