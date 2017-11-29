 أزمات قطر تتوالى.. البورصة عند أدنى مستوياتها في 6 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أزمات قطر تتوالى.. البورصة عند أدنى مستوياتها في 6 سنوات

أزمات قطر تتوالى.. البورصة عند أدنى مستوياتها في 6 سنوات
المناطق - وكالات

هبطت البورصة القطرية إلى أدنى مستوى في ست سنوات وسط مخاوف المستثمرين من تحول “إم إس.سي آي” صوب استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم السوق القطرية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.4 في المائة إلى مستوى إغلاق منخفض جديد في ست سنوات عند 7734 نقطة مع هبوط أسهم “فودافون قطر” 2 في المائة.

وانخفضت السوق جراء استخدام “إم إس سي آي” أسعار صرف العملة القطرية في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية، لصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري نتيجة المقاطعة الرباعية العربية للدوحة.

وحاول مصرف قطر المركزي أمس تهدئة المخاوف بأنه سيضمن للمستثمرين في البورصة الراغبين في تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى الحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المعلن طالما استمرت إدارة مؤشرات إم إس سي آي في استخدام أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى المعتمدة داخل قطر في تقييم الشركات القطرية المدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة.

وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين ودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.

وبدأت المصارف القطرية سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها “المركزي القطري” إلى طرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسي على الدعم الحكومي.

وأدت المقاطعة الرباعية إلى تقليص حجم المعاملات المصرفية من المصارف العالمية مع مثيلتها القطرية، وهو ما أدى إلى تقلبات في سعر صرف الريال مقارنة بالعملات الأخرى.

 

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