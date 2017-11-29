 بيتكوين تقفز إلى 10 آلاف دولار.. حقائق لا تعرفها عن العملة المجنونة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بيتكوين تقفز إلى 10 آلاف دولار.. حقائق لا تعرفها عن العملة المجنونة !

المناطق - وكالات

بعد أن تجاوزت عملة “البيتكوين” اليوم مستوى الـ 10 آلاف دولار، أصبحت القيمة السوقية لهذه العملة الإلكترونية تتجاوز قيمة شركات وحتى اقتصادات بعض الدول.

صدرت عملة البيتكوين في 2009، ويعرف مؤسسها على أنه شخص يدعى “ساتوشي ناكاموتو”، وصعدت قيمة العملة الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، إذ ارتفعت من 1000 دولار إلى 10000 دولار بلغتها، محققة لمستثمريها مكاسب ضخمة.

بذلك تكون القيمة السوقية لعملة الـ “بيتكوين” قد وصلت، بحسب بيانات موقع (CoinDesk)، إلى نحو 167 مليار دولار. وفيما يلي، بعض الحقائق عن عملة “البيتكوين”، الأكثر شعبية في العالم:

وفقا لتصنيف شركة الاستشارات “برايس ووترهاوس كوبرز” لأكبر 100 شركة في العالم، فإن القيمة السوقية لعملة “البيتكوين” (167 مليار دولار) تجاوزت القيمة السوقية لشركات عالمية مثل المجموعة المصرفية “سيتي غروب” (165 مليار دولار)، وشركة “بيبسي” (160 مليار دولار)، و”ماستركارد” (121 مليار دولار).

وعند مقارنة القيمة السوقية للبيتكوين بحجم الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم للعام 2016، فقد تجاوزت العملة الإلكترونية اقتصادات العديد من الدول مثل الجزائر (156 مليار دولار) وقطر (152 مليار دولار).

وإذا ارتفعت العملة الرقيمة بمقدار 250 دولار فستتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق. ولو كانت عملة البيتكوين دولة لاحتلت المرتبة الـ 53 ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم.

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