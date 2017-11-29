القوات البرية تعلن بدء التسجيل لرتبة وكيل رقيب

تعلن قيادة القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في وحدات (سلاح الإشارة) للقوات البرية على وظائف عسكرية برتبة (وكيل رقيب) تخصص (ميكانيكي معدات إشارة) لخريجي الدبلوم.

وجاءت في التخصصات التالية:

– خريجي دبلوم الكلية التقنية: تخصص (إلكترونيات صناعية وتحكم)

– خريجي دبلوم كلية الاتصالات والمعلومات: تخصص (اتصالات)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://goo.gl/QpFU8t اعتباراً من اليوم الأحد 1439/3/8هـ ولمدة (10 أيام).