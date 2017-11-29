ملتقى مكة الثقافي يعتمد مشاركة فنون الطائف ببرنامج كيف نكون قدوة

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، قبول مبادرتي جمعية الثقافة والفنون بالطائف للمشاركة بملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟”.

جاء ذلك في برقية سموه الكريم الموجهة لمدير الجمعية والتي جاء فيها حث سموه الكريم على ان يكون التنفيذ بالجودة المطلوبة لتحقيق الاهداف التي وضع الملتقى من اجلها .

وصرح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف عن شكره لثقة ادارة الملتقى في اختيار مبادرتي جمعية الثقافة والفنون ضمن المبادرات التي تبناها الملتقى مبدياً شكره واعتزازه بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة وستكون نبراساً لفريق العمل بالجمعية للوصول للهدف المنشود

واوضح ان مبادرة تجميل الطائف بايدي ابنائه تهدف الى استقطاب ابناء الطائف من الفنانيين والفنانات التشكيليين والنحاتين لتجميل مداخل الطائف وميادينه .

في حين تاتي مبادرة نادي الاطفال للقراءة الى خلق جيل واعي يسهم في نشر هذة الثقافة وتحسين مهارات القراءة بين اعضاء المجتمع منذ سن مبكره.