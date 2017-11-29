نادي الجوف يختتم مشاركته في منافسات دورة ألعاب البارا السعودية الأولى

ختم نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة مشاركته و التي جاءت ضمن منافسات دورة ألعاب البارا السعودية الأولى و التي أقيمت منافساتها خلال الفترة من الخامس و حتى التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1439هـ ، بتحقيقه وصافة بطولة خماسيات كرة القدم ( صالات) لذوي إعاقة الشلل الدماغي و الميداليات الفضية و جائزة المركز الثاني .

و كان لاعبو الفريق قد حققوا عددًا من الميداليات في المسابقات التي شاركوا فيها و التي جاءت على النحو التالي :

حقق اللاعب احمد بن حسيان الرويلي المركز الثاني في منافسات كرة الطاولة لفئة الإعاقة الحركية فئة TT6 ، بينما حقق زميله اللاعب ابراهيم بن فالح الفالح المركز الرابع في لعبة رمي القرص .

كما استطاع اللاعب نايف بن عياد الشمري تحقيق المركز الثاني في منافسات كرة الطاولة لفئة الإعاقة الذهنية تحت سن 18 سنة ، بينما حقق زميله اللاعب معن بن أحمد الزيد المركز الثالث في بطولة السباحة لفئة الإعاقة الذهنية ، وتمكن اللاعب خالد بن خليوي الرويلي من الحصول على المركز الثالث في لعبة البوتشي للإعاقة الذهنية .

و في ختام البطولة قام رئيس اللجنة البارالمبية السعودية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز المقيرن بتكريم الرعاة و الداعمين و المشاركين إضافة إلى الفرق المشاركة في الدورة .