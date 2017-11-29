رئيس هيئة المساحة الجيولوجية يحاضر في الجوف عن الثروات المعدنية بالمنطقة

برعاية صاحب السمو الملكي الامير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اقيمت اليوم محاضرة بعنوان ” الثروات المعدنية بمنطقة الجوف ” بحضور وكيل الامارة الاستاذ احمد بن عبدالله ال الشيخ قدمها معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب وذلك على قاعة العرض بدار العلوم بالجوف بمدينة سكاكا .

وفي بداية اللقاء قدم معاليه نبذة عن عمل الهيئة في المملكة ، فقد نشئت الهيئة لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كافة مجالات علوم الأرض ” الجيولوجيا ” وبنوعية الأعمال والدراسات التي أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كافة الأعمال المتخصصة في هذا المجال ، بدءاً من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن , و إعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية , و تنمية الموارد المعدنية بأنواعها وصولاً لإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال التعدين ، وهو ما يتوافق مع تلك الأعمال التي تقوم بها معظم الهيئات العالمية للمسح الجيولوجي.

واضاف معاليه ان الهيئة تقوم بإجراء الدراسات الهيدروجيولوجية ، ورصد ودراسة الزلازل والبراكين ، ومراقبة المخاطر الجيولوجية الأخرى ، والجيولوجيا البيئية ، والجيولوجيا الهندسية ، وتوفير الخدمات المعلوماتية المتعددة ، خصوصا تلك المتعلقة بتزويد الجهات الحكومية والخاصة في المملكة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية عن الثروات المعدنية والتراكيب الجيولوجية المتواجدة في كافة أراضي المملكة.

بعد ذلك تطرق الدكتور النواب الى الثروات المعدنية بمنطقة الجوف والتي تعد مورد طبيعي تنوعت بين ” الصلصال والفوسفات والدولومايت والسيليكا والملح والبازليت والحجر الجيري ” .

ودعا رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رجال الاعمال بالمنطقة الى انشاء تحالف واستخراج رخص استثمار في انتاج هذه الثروات واستثمارها كما هو معمول به في نظام الدولة . بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح التساؤلات امام الحضور.

وفي الختام تسلم معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب درعا تذكاريا من مركز عبدالرحمن السديري الثقافي المنظم لهذه المحاضرة بهذه المناسبة ، كما قدم معاليه عددا من اصدارات وأطلس المملكة من انتاج الهيئة هدية لسمو امير المنطقة ونائبة ووكيل الامارة . وحضر المحاضرة عددا من المسئولين بالمنطقة والمهتمين .

يذكر ان معالي الدكتور زهير قد قام بجولة داخل مركز عبدالرحمن السديري الثقافي مستمعا من مدير عام المركز حسين الخليفة عن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز من مكتبة تحوي اكثر من 160 الف كتاب والإصدارات التي انتجها المركز بالإضافة الى برنامج ابتعاث الطلبة المتفوقين للدراسة خارجيا والقاعات التي يضمها المركز في خدمة المجتمع .

كما قام معاليه بجولة على المعالم الاثرية التي اشتهرت بها المنطقة يرافقه وكيل الامارة الاستاذ احمد بن عبدالله ال الشيخ .