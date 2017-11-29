(المفتي) ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي

أقام ميدان فروسية الخفجي حفله الرابع عصر اليوم الثلاثاء على دعم كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه).

وبحضور رئيس عمليات الخفجي المشتركة المهندس سعيد الشاهين و عدد من مدراء الدوائر الحكومية والشركات و رجال الأعمال ومحبين الفروسية من شخصيات في الوسط الفروسي وكانت حصيلة السباقات على النحو التالي:-

الشوط الأول :- كان مخصصاً للجياد التي ربحت ( ٠-٣ ) سباقات حيث يتنافسون على مسافة ١٤٠٠ متر.

وجاء في المركز الأول الجواد ( مرجوم ) للمالك ماجد عطالله العتيبي بقيادة الخيال مهدي الحبيل،

الشوط الثاني:- خصص للخيل العربية على مسافة ١٤٠٠ متر.

وجاء في المركز الأول الجواد (صنديد) للمالك صالح حسن الزعبي بقيادة الخيال فيصل الفرماوي ،

الشوط الثالث:- كان مخصص للأمهار من مواليد ٢٠١٥ على مسافة ١٤٠٠ متر.

وجاء في المركز الأول الجواد (محبوب سلطان) لأسطبل النجوم و قيادة الخيال فارس المطرودي،

الشوط الرابع:- والذي كان على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وكان الشوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة ١٤٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (المفتي) للمالك خالد محمد الدوسري وقيادة الخيال خالد الرويشد.

الشوط الخامس:- خصص مفتوح الدرجات للأفراس و على مسافة ١٤٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (ستي ستار) للمالك ماجد عطالله العتيبي وقيادة الخيال مهدي الحبيل ،

وفي ختام السباق شكر مدير الميدان مفلح فلاح الشمري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للفروسيه وخاصه ميدان فروسية الخفجي ووجه شكره أيضا لجميع اللجان العامله في السباق ولعشاق ومحبي ميدان فروسية الخفجي.