 دراسة: تزوج حتى لا تصاب بالخرف ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: تزوج حتى لا تصاب بالخرف !

دراسة: تزوج حتى لا تصاب بالخرف !
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص العزاب أو الأرامل أكثر عرضة لمرض الخرف، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “التليجراف” البريطانية.

وأجرى خبراء تحليلاً لـ 15 دراسة، تضمنت بيانات عن الخرف والحالة الزوجية، وشملت أكثر من 800 ألف شخص من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.

وخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب والطب النفسي إلى أن العزاب الذين لم يتزوجوا في حياتهم يواجهون خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 42 % مقارنة بالمتزوجين.

أما الأرامل فكان لديهم خطر متزايد بنسبة 20٪ بالمقارنة مع الأشخاص المتزوجين، لكنهم لم يجدوا أي خطر مرتفع بين المطلقين مقارنة مع أولئك الذين ما زالوا متزوجين.

وتعليقًا على الدراسة قالت الدكتورة “لورا فيبس” من مؤسسة أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: “هناك بحوث مقنعة، تُظهر أن الأشخاص المتزوجين يعيشون بشكل عام لفترة أطول، ويتمتعون بصحة أفضل، مع وجود عوامل مختلفة كثيرة يمكن أن تساهم في ذلك الارتباط. الناس الذين يتزوجون يميلون إلى أن تكون أوضاعهم المالية أفضل، وهو عامل متشابك بشكل وثيق مع العديد من جوانب صحتنا”.

وأضافت: “قد يشجع الزوجان بعضهما على العادات الصحية، والبحث عن صحة شريكهم، وتوفير الدعم الاجتماعي المهم”.

 

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