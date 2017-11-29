سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على مناطق الحدود الشمالية ، القصيم ، حائل ،حفر الباطن قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار و كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط. وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .