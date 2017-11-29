 إندونيسيا تغلق مطار بالي لليوم الثالث بسبب الرماد البركاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إندونيسيا تغلق مطار بالي لليوم الثالث بسبب الرماد البركاني

إندونيسيا تغلق مطار بالي لليوم الثالث بسبب الرماد البركاني
Mount Agung volcano erupts as seen from Amed, Karangasem Regency, Bali, Indonesia, November 29, 2017. REUTERS/Darren Whiteside
المناطق _ متابعات

واصلت السلطات الإندونيسية إغلاق المطار الدولي في جزيرة بالي لليوم الثالث على التوالي بسبب الرماد المنبعث من بركان جبل أجونج.
وقالت وزارة النقل إن مطار بالي ثاني أكبر مطار في إندونيسيا سيظل مغلقًا حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (2300 بتوقيت جرينتش).
وتقيم السلطات الخطر الذي يمثله الرماد البركاني على حركة الطيران بعد تحرك الغيوم إلى الجنوب الغربي عبر الجزيرة بفعل الرياح.
وتأثرت نحو 443 رحلة طيران محلية ودولية بسبب إغلاق المطار الذي يبعد نحو 60 كيلومترا عن جبل أجونج.
وكانت السلطات في إندونيسيا رفعت يوم الاثنين مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من الانفجارات.

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