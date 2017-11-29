جوستافو يؤكد جاهزية النصر للقاء الفتح.. وفقدان السهلاوي يعد خسارة

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي جوستافو كوينتيروس ، جاهزية فريقه للقاء فريق الفتح غدا في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وأضاف في تصريح له اليوم أنه جل اهتمامه في كل مباراة منصب على تطوير أداء وجاهزية الفريق من جميع النواحي في كل مباراة يخوضها ، مؤكدا أن ثقته باللاعبين كبيرة في جميع المباريات .

وأفاد أن فقدان جهود المهاجم محمد السهلاوي بسبب الإيقاف الانضباطي يعد خسارة للفريق ، مشيرا إلى أن السلاوي يقوم بدور أساسي بالفريق ليس على الأداء الهجومي فقط ،وإنما على اللعب الجماعي مع الفريق، بسبب تحركاته وفتح المجال لزملائه للوصول إلى المرمي .

وأكد أن الفريق يقوم بأداء تصاعدي من مباراة لأخرى وذلك من خلال الجولتين الماضيتين ، وسنستمر على نفس النهج .

وأضاف :أنه لن يقلل من لعب فريق الفتح الذي يلعب بشكل منظم وخصوصاً في الجانب الدفاعي ، وخسارته الماضية له لا تعكس انضباطيته الدفاعية ، وسنعمل على كسب النقاط الثلاث في المباراة .

من جهته أكد مدافع النصر خالد الغامدي جاهزية فريقه للقاء الغد ، مشيرا إلى أن المنافسة على الدوري لاتزال قائمة ، وسنقدم مستويات عالية في المرحلة القادمة للوصول إلى الهدف المنشود .

وعن مباراة الفتح بين أن لكل مباراة ظروفها، رغم خسارة الفتح مباراته الماضية أمام الفيصلي بنتيجة كبيرة ، لكن سندخل المباراة لتحقيق الفوز بغض النظر عن أي ظروف أخرى .