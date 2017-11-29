مطعم تركي يفوز بجائزة العام في الصين

نال مطعم تركي في مدينة شينجان الواقعة جنوبي الصين، جائزة أفضل مطعم في البلاد هذا العام. وتنظّم مجلة Thatsmag الالكترونية، مسابقة أفضل مطعم في الصين، مرةً كل عام. وشارك في التصويت على جائزة المسابقة التي تحمل اسم That’s PRD Food and Drink، نحو 900 مليون شخص، عبر رسائل عن طريق تطبيق واتس أب، وفاز بجائزة المسابقة لهذا العام، التركي بيرول دينجلي الذي يشرف على إدارة مطعمه الذي يحمل اسم Bus Grill Turkish Steakhouse.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال دينجلي، إنه مارس هواية طهي الطعام في عدد من البلدان المختلفة، وأنه تعلم هذه المهنة من عائلته. وأوضح دينجلي أنه فتح مطعمه في مدينة شينجان الصينية قبل نحو 10 أشهر، بهدف التعريف بالأطعمة التركية في هذا البلد.