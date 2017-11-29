في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 230هـ = 26 من نوفمبر 844م: وفاة عبد الله بن طاهر، أحد القادة العظماء في العصر العباسي الأول، ومن مؤسسي الدولة الطاهرية.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 572هـ = 17 من سبتمبر 1176م: السلطان التركي قلج أرسلان الثاني ينتصر على الجيش البيزنطي انتصارًا كبيرًا في معركة “مريو كفالون” في الأناضول، وقد توفي السلطان قلج أرسلان الثاني عام 1192م، وهو في السادسة والسبعين من عمره.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 648هـ = 25 من فبراير 1260م: استسلام قلعة حلب بعد سقوط مدينة حلب أمام هولاكو، وقد بذل الجنود في القلعة كل جهد لمنع السقوط.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1288هـ = 30 من مايو 1871م: مولد العالم البريطاني “رذرفورد” صاحب النظرية الذرية والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، ومكتشف أشعة “ألفا” و”بيتا” و”جاما”. وقد ابتكر أول نموذج لتركيب الذرة سنة 1911م.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1289هـ = 18 من مايو 1872م: مولد الفيلسوف الإنجليزي وعالم الرياضيات برتراند راسل أحد رواد الفلسفة التحليلية، والذي عقد محكمة لمجرمي حرب فيتنام في الستينيات، حاكم فيها المسئولين الأمريكيين المتورطين في الحرب، ضمت المحكمة عددًا من مفكري الغرب، وكانت ذات مضمون أخلاقي في الأساس. توفي راسل عام 1970م، ومن أهم أعماله “تحليل المادة”.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1352هـ = 3 من يوليو 1933م: السلطات الفرنسية في تونس المحتلة تسمح للتونسيين باستلام الإدارات العامة بنفس الشروط التي تطلب من الفرنسيين.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1364هـ = 24 من فبراير 1945م: اغتيال رئيس الوزراء المصري “أحمد ماهر” على يد أحد أعضاء الحزب الوطني؛ بسبب عرضه دخول مصر الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا. ولد أحمد ماهر 1885م، وتخرج في مدرسة الحقوق عام 1908م.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1365هـ = 13 من فبراير 1946م: اختيار مدينة نيويورك الأمريكية لتكون مقرًّا لمنظمة الأمم المتحدة، وقد تكلف إنشاء هذا المقر 65 مليون دولار في ذلك الوقت، واستغرق العمل فيه عدة سنوات.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1378هـ = 25 من سبتمبر 1958م: وفاة العالم الأمريكي جون واطسون وهو سيكولوجي معروف، أسس مدرسة علم النفس المعروفة باسم المدرسة السلوكية، ومن أهم مؤلفاته: علم النفس في نظر السلوكيين، والمدرسة السلوكية، والعناية السيكولوجية بالأطفال والأولاد.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1425هـ = 30 من إبريل 2004م: انضمام 10 دول جديدة للاتحاد الأوربي، هي: بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وقبرص اليونانية ومالطا، وبانضمام هذه الدول يصبح عدد الأعضاء في الاتحاد الأوربي 25 دولة.

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1هـ = 24 من سبتمبر 622م: وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرًا من مكة (حادث الهجرة).

في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول 1هـ = 8 من يونيو 632م: انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى.