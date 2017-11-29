 الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية
المناطق _ نيويورك

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش بشدة اليوم التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان: “هذا انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ويظهر لا مبالاة كاملة للرؤية الموحدة للمجتمع الدولي”، مبينًا أن جوتيريش حث بيونجيانج بالابتعاد عن اتخاذ أي خطوات أخرى مزعزعة للاستقرار.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أعاد التأكيد على التزامه بالعمل مع جميع الأطراف للحد من التوترات.

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