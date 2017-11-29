 14 جهة خارجية وأجنبية تضع 60 طياراً بالخطوط الجوية السعودية بقائمة الممنوعين من الطيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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14 جهة خارجية وأجنبية تضع 60 طياراً بالخطوط الجوية السعودية بقائمة الممنوعين من الطيران

14 جهة خارجية وأجنبية تضع 60 طياراً بالخطوط الجوية السعودية بقائمة الممنوعين من الطيران
المناطق _ الرياض

ذكرت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر لها، أن هناك 14 جهة خارجية وأجنبية وضعت 60 طياراً يعملون في الخطوط الجوية السعودية ضمن قائمة الممنوعين من الطيران، مبينة أن الجهات أرجعت  ذلك إلى عدم تجديدهم رخصة الطيران.

وقالت الصحيفة، إن الطيارين المدرجين في القائمة السوداء تقدموا بشكوى إلى الجهات المختصة بسبب حرمانهم جزئياً من قيادة الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المدرجين في قائمة الممنوعين من الطيران، تعرضوا إلى مضايقات من سلطات في الدول التي تدرجهم ضمن الممنوعين من السفر من خلال إعادتهم في نفس الرحلات أو احتجازهم إلى حين الاستفسار عنهم وإطلاقهم في وقت لاحق.

من جانبه قال المتحدث عن الخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، إنه لا توجد قائمة ثابتة لطيارين سعوديين ممنوعين من الطيران، مشيراً إلى وصول بعض الملاحظات حول أسماء لأطقم طائرات ترد ضمن قوائم المنع من السفر من فترة إلى أخرى ويتم معالجتها.

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