بمشاركة محافظ أملج : القدوة الحسنة في منتزه الدقم

أكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان مبادرة القدوة الحسنة للقيام بنظافة الممتلكات العامة التي أطلقها المجلس المحلي تأتي من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك الهادفة لتحقيق التنمية ورفع الوعي لدى المواطن ودعم سموه لكل ما من شأنه النهوض بالمكان والإنسان في المنطقة لافتاً إلى استمرار تنفيذ هذه المبادرة في أكثر من موقع بشكل دوري حتى تحقق الهدف المنشود.

جاء ذلك خلال مشاركته في تنفيذ مبادرة القدوة الحسنة مساء أمس على منتزه الدقم السياحي حيث قام البازعي ونائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني ومساعد رئيس بلدية املج المهندس خالد الخضير وعميد الكلية الجامعية الدكتور علي القرني وعدد من أعضاء المجلس المحلي والبلدي وأعيان المحافظة بجمع المخلفات في منتزه الدقم وتفاعل معهم المتنزهين من العائلات وكبار السن والشباب في حملة النظافة التي تهدف إلى إيصال رسالة توعوية لتعزيز السلوك الحضاري في الحفاظ على الأماكن العامة وترك المكان نظيف بعد مغادرته ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة.

يشار إلى أن هذه المبادرة أقرها المجلس المحلي في جلسته المنعقدة أمس وقام بتنفيذها من مساء اليوم نفسه كأسرع مبادرة يقوم بإقرارها وتنفيذها على أرض الواقع.

وقال عضو المجلس المحلي الشيخ دخيل الله حماد الكبيدي ان الحفاظ على نظافة الأماكن العامة سلوك حضاري يجب غرسه في الأبناء وعلى كل فرد ان يؤثر بمن حوله في ترسيخ هذا السلوك وهو واجب وطني وديني قبل كل شيء ، واضاف ان نقل المخلفات لا يكلف الإنسان جهداً كبيراً لان البلدية وضعت الحاويات على بعد امتار من اي مكان يجلس فيه .