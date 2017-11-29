 بمشاركة محافظ أملج : القدوة الحسنة في منتزه الدقم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بمشاركة محافظ أملج : القدوة الحسنة في منتزه الدقم الفنانة شادية ” دلوعة الشاشة ” في ذمة الله 14 جهة خارجية وأجنبية تضع 60 طياراً بالخطوط الجوية السعودية بقائمة الممنوعين من الطيران التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨” مرور عسير: استدعاء قائد المركبة وصاحب الحصان بعد مخالفتهما قواعد الطرق وإحالتهما للهيئة المرورية الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية في مثل هذا اليوم 11 من ربيع الأول مطعم تركي يفوز بجائزة العام في الصين جوستافو يؤكد جاهزية النصر للقاء الفتح.. وفقدان السهلاوي يعد خسارة إندونيسيا تغلق مطار بالي لليوم الثالث بسبب الرماد البركاني سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة رئيس هيئة المساحة الجيولوجية يحاضر في الجوف عن الثروات المعدنية بالمنطقة
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

بمشاركة محافظ أملج : القدوة الحسنة في منتزه الدقم

بمشاركة محافظ أملج : القدوة الحسنة في منتزه الدقم
المناطق _ أملج _ فايز السميري
أكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان مبادرة القدوة الحسنة للقيام بنظافة الممتلكات العامة التي أطلقها المجلس المحلي تأتي من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك الهادفة لتحقيق التنمية ورفع الوعي لدى المواطن ودعم سموه لكل ما من شأنه النهوض بالمكان والإنسان في المنطقة لافتاً إلى استمرار تنفيذ هذه المبادرة في أكثر من موقع بشكل دوري حتى تحقق الهدف المنشود.
 جاء ذلك خلال مشاركته في تنفيذ مبادرة القدوة الحسنة مساء أمس على منتزه الدقم السياحي حيث قام البازعي ونائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني ومساعد رئيس بلدية املج المهندس خالد الخضير وعميد الكلية الجامعية الدكتور علي القرني وعدد من أعضاء المجلس المحلي والبلدي وأعيان المحافظة بجمع المخلفات في منتزه الدقم وتفاعل معهم المتنزهين من العائلات وكبار السن والشباب في حملة النظافة التي تهدف إلى إيصال رسالة توعوية لتعزيز السلوك الحضاري في الحفاظ على الأماكن العامة وترك المكان نظيف بعد مغادرته ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة.
يشار إلى أن هذه المبادرة أقرها المجلس المحلي في جلسته المنعقدة أمس وقام بتنفيذها من مساء اليوم نفسه كأسرع مبادرة يقوم بإقرارها وتنفيذها على أرض الواقع.
وقال عضو المجلس المحلي الشيخ دخيل الله حماد الكبيدي ان الحفاظ على نظافة الأماكن العامة سلوك حضاري يجب غرسه في الأبناء وعلى كل فرد ان يؤثر بمن حوله في ترسيخ هذا السلوك وهو واجب وطني وديني قبل كل شيء ،  واضاف ان نقل المخلفات لا يكلف الإنسان جهداً كبيراً لان البلدية وضعت الحاويات على بعد امتار من اي مكان يجلس فيه .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>