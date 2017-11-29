الفيفا: لا تسامح مع العنصرية في كأس العالم

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه لا مجال للتسامح مع العنصرية خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، مؤكدا أن الحكام يملكون حق إيقاف أو إلغاء مباريات إذا شهدت تصرفات عنصرية.

وعبر الكثير من اللاعبين، ومن بينهم هالك مهاجم البرازيل وفريق زينيت سان بطرسبرج السابق، عن مخاوفهم من أن تلطخ العنصرية مباريات كأس العالم خاصة أن هذه التصرفات تحدث بشكل منتظم في المباريات المحلية في روسيا.

وقال إنفانتينو في بيان إن الفيفا يعطي “أولوية قصوى” لمكافحة التمييز وسيتعامل بحزم مع أي مخالفات، وأضاف “سنتأكد من عدم حدوث أي حالات ولأول مرة في كأس العالم سيكون للحكام حق إيقاف أو إلغاء مباريات في حال وقعت أحداث عنصرية، سنكون في شدة الحزم في هذا الشأن ونتوقع لعبا نظيفا في روسيا”.

وفي سياق آخر قال إنفانتينو إن التكنولوجيا قد تلعب دورا محوريا في البطولة رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستعانة بحكم الفيديو في النهائيات العام المقبل، وتستخدم تكنولوجيا حكم الفيديو حاليا في بعض المسابقات الكبرى مثل الدوري الإيطالي والألماني.

وتابع إنفانتينو “أعتقد أنه من الطبيعي في 2018 أن نستكشف أمورا جديدة وأن نرى كيف سنساعد الحكام لاتخاذ قرارات صائبة وفي مارس المقبل سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستعانة بحكم الفيديو في كأس العالم”.