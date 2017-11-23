 خمسيني يتعرض لدهس من قبل أبنه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خمسيني يتعرض لدهس من قبل أبنه

خمسيني يتعرض لدهس من قبل أبنه
المناطق _ المدينة المنورة

تعرَّض مواطن خمسيني لحادث دهس من ابنه، حيث فُوجئ الأب عند توجّهه إلى المركبة بانطلاقها بشكل سريع لتصدمه بعد تشغيل الأبن المركبة وتسخينها  وينقل على إثرها الأب إلى المستشفى متأثراً بكسور ونزيف.

وقُدِّمت الإسعافات الأولية للمواطن في مستشفى الأنصار بالمدينة المنوّرة قسم الحوادث؛ لوقف النزيف، كما تم إجراء الأشعة التشخيصية ‏التي بيّنت ‏وجود كسر مضاعف بمفصل الركبة، وكذلك الحوض، ‏وتمّ ‏استدعاء استشاري العظام الذي نصح بتحويل الحالة ‏إلى مستشفى الملك فهد.

وتولَّت الجهات المعنية الحادثة، مطالبةً في الوقت نفسه، بضرورة متابعة الأبناء وعدم السماح لهم بالعبث بالمركبات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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