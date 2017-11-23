 وفد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يصل إلى الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وفد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يصل إلى الرياض

وفد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يصل إلى الرياض
المناطق _ واس

وصل وفد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” إلى الرياض اليوم ، بهدف تفعيل الشراكة التي وقعها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع رابطة الدوري الإسباني في أكتوبر الماضي .
وسيقوم فريق “رابطة لا ليغا” الإسبانية بحضور عدد من مباريات المسابقات السعودية في مختلف فئاتها العمرية، وزيارة عدد من المنشآت الرياضية وعقد اجتماعات مختلفة مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.
يذكر أن الاتفاقية تضمنت رعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة بهدف تدريب وتطوير اللاعبين السعوديين الناشئين، وإعداد مدربين رياضيين سعوديين وفق برامج معدة من رابطة الاتحاد الإسباني، لرفع قدرات اللاعبين والمدربين والاسهام في تطوير إمكاناتهم ، إضافة إلى إرسال ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف اللاعبين السعوديين لخوض تجربة الإعارة للدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، و معاينة وتدريب وصقل اللاعبين المواليد من خلال إقامة معسكرات لهم بالتعاون مع لجنة استكشاف المواهب.

 

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