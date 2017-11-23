حائل: “1083” بلاغا تلقتها عمليات الهلال الأحمر خلال شهر صفر

أصدر فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل إحصاء البلاغات الواردة إلى غرفة عملياته لشهر صفر 1439هـ , بواقع (1083) بلاغاً يشمل جميع الحالات المتنوعة من حوادث وحالات مرضية , فيما وصل مجمل الحالات الإسعافية التي قدمت لها الخدمات الطبية وتعاملت معها الفرق الإسعافية (1122) حالة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بحائل الأستاذ سلطان بن عبدالعزيز البراهيم بأن نسبة عدد المصابين نتيجة الحوادث شكلت 38% , من إجمالي إحصاء الحالات المرضية والمصابين وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي خدماتها الإسعافية في منطقة حائل من خلال 14 مركزاً إسعافيأ ثلاثة منها داخل مدينة حائل التي باشرت ما نسبته 80% , من مجمل البلاغات لشهر صفر ويسعى فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل لتكثيف خدماته الإسعافية في المناطق التي تشهد ارتفاعا في نسبة الطلب المتزايد على الخدمة الإسعافية سواء في الأحياء داخل المدينة أو المحافظات والطرق السريعة الجديدة وخط سير القطار.