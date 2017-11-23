 السلطات الإيرانية تجبر مدرب منتخب تايلند النسائي على ارتداء الحجاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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السلطات الإيرانية تجبر مدرب منتخب تايلند النسائي على ارتداء الحجاب

السلطات الإيرانية تجبر مدرب منتخب تايلند النسائي على ارتداء الحجاب
المناطق _ الرياض

قامت السلطات الإيرانية في مدينة “جرجان” الإيراني التي تستضيف حاليا بطولة “الكبادي” الآسيوية للنساء بإجبار مدرب المنتخب التايلندي المشارك في البطولة على ارتداء “الحجاب”.
وفي التفاصيل منعت السلطات الإيرانية مدرب المنتخب التايلندي في لعبة “الكبادي” ” سامبراش فونشو”، من دخول الملعب إلا بعد أن يرتدي الحجاب لأن البطولة نسائية ولا يسمح بالدخول إلا للنساء.
وتعد رياضة “الكبادي” خليطاً من المطاردة والمصارعة، يشترك فيها فريقان من سبع أشخاص، حيث ينطلق لاعب من أحد الفريقين إلى الفريق الآخر حابساً أنفاسه محاولاً لمس أكبر عدد ممكن من لاعبي الفريق الخصم والرجوع إلى فريقه قبل أن يمسك به المدافعون.

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