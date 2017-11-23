 الأمير عبدالله بن خالد يوجه… عمل المركز الإعلامي لرالي حائل نيسان 2018 و”السليم” مديراً له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير عبدالله بن خالد يوجه… عمل المركز الإعلامي لرالي حائل نيسان 2018 و”السليم” مديراً له

الأمير عبدالله بن خالد يوجه… عمل المركز الإعلامي لرالي حائل نيسان 2018 و”السليم” مديراً له
المناطق _ حائل

وجه صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبد الله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية  لرالي حائل نيسان الدولي بتعيين الإعلامي عبدالعزيز السليم مديراً للمركز الإعلامي لرالي حائل نيسان 2018م.

كما وجه سموه ببدء عمل المركز الإعلامي لرالي حائل نيسان 2018م لمواكبة أحداث الرالي وتوظيف تقنيات الإعلام الحديثة المقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعية في الإعلام الجديد، مشيراً سموه بعمل المركز تحت إشراف اللجنة الرئيسية لرالي حائل من خلال عضو اللجنة المنسق الإعلامي الأستاذ حسين السلامة مدير العلاقات والإعلام بهيئة تطوير حائل، وشكر “السليم” ثقة سموه في تكليفه مديراً للمركز الإعلامي مقدماً خطة عمل إعلامية بتشكيل كوادر صحفية من شباب حائل، واعداً بتقديم عمل يواكب قيمة الرالي الدولية والمحلية والوصول إعلامياً لأكبر شريحة من جمهور الراليات في المملكة العربية السعودية وخارجها.

يذكر أن “السليم” مراسل أخبار قناة “ام بي سي” لحائل لأخبار التاسعة وبرنامج “ام بي سي” في أسبوع وعمل في قناة روتانا خليجية لبرنامج قضية رأي عام وعمل محرراً بصحيفة الوطن السعودية وعمل مديراً للمركز الإعلامي بنادي الطائي وتلقى العديد من الدورات الإعلامية منها في قناة العربية وأكاديمية الأمير احمد بن سلمان الإعلامية ومعهد الإدارة العامة.

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