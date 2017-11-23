 الملحقية في بريطانيا تدعوا المبتعثين لتوخي الحذر من “وثائق تأمين مزورة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الملحقية في بريطانيا تدعوا المبتعثين لتوخي الحذر من “وثائق تأمين مزورة” الأمير عبدالله بن خالد يوجه… عمل المركز الإعلامي لرالي حائل نيسان 2018 و”السليم” مديراً له السلطات الإيرانية تجبر مدرب منتخب تايلند النسائي على ارتداء الحجاب حائل: “1083” بلاغا تلقتها عمليات الهلال الأحمر خلال شهر صفر المصلحة الأمنية لبريطانيا تقتضي بوضوح دعم المملكة والأردن الشورى : منتدى الرياض الاقتصادي يقدم العديد من المقترحات والحلول التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 إصابة 5 معلمات في حادث سير فجر اليوم بالطايف وفد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يصل إلى الرياض خمسيني يتعرض لدهس من قبل أبنه الفيفا: لا تسامح مع العنصرية في كأس العالم بمشاركة محافظ أملج : القدوة الحسنة في منتزه الدقم الفنانة شادية ” دلوعة الشاشة ” في ذمة الله
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

الملحقية في بريطانيا تدعوا المبتعثين لتوخي الحذر من “وثائق تأمين مزورة”

الملحقية في بريطانيا تدعوا المبتعثين لتوخي الحذر من “وثائق تأمين مزورة”
المناطق _ وكالات

دعت الملحقية الثقافية في بريطانيا، المبتعثين للتوجه إلى شركات التأمين المعتمدة، والتعامل معها عبر تعبئة البيانات والتأكد بصورة فعلية من أنها شركات قائمة.

وحذرت الملحقية من الشركات الوهمية التي تحاول استغلال المبتعثين الجدد بحثاً عن المكاسب؛ ما يتسبب في تطبيق نظام العقوبات المرورية على الطالب المخالف، إذا كان يحمل وثائق تأمين مزورة.

وأكد النادي السعودي في بريطانيا، أنه سبق أن أصدر تحذيرات عدة بهذا الشأن، وشدد على عدم التعامل مع شخصيات وهمية في ما يتعلق بالتأمين، وطالب اللجوء إلى سفارة المملكة في حالة وجود أي خطأ، وهي تتخذ الإجراءات السريعة بهذا الشأن، إذ سبق التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقال النادي السعودي: «لا بد من الحرص على جميع التعاقدات الشخصية بشكل شخصي، سواء في تأمين السيارة أم إيجار المنزل أم الشراء من الإنترنت، لأنه في حال الوقوع بأية مشكلة سيواجه المبتعث القضاء، وفي حال البحث عن قبول جامعي لا بد من التواصل مباشرة مع الجامعة أو مكتب معتمد من الملحقية»، طبقاً لـ “الحياة”.

وحذّرت جمعية المؤمنين البريطانيين من التأمين على المركبات عن طريق المروّجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جمعية المؤمنين البريطانيين، إن طرق الاحتيال في هذا النشاط تنوعت بين الوثائق المزورة أو وثائق تأمين تلغى لاحقاً من دون علم المؤمَّن له، ووثيقة تأمين حقيقية لكن بمعلومات خاطئة.
وأضافت الجمعية أن العقوبات التي يتحملها المؤمَّن له في حال التأكد من أن الوثيقة مزورة هي الغرامة 5 آلاف جنيه إسترليني، وسحب الرخصة نهائياً، وتسجيل سابقة جنائية.
دعت الملحقية الطلبة المبتعثين إلى التوجه لشركات التأمين المعتمدة منها، وهي شركات نظامية يتم التعامل معها عبر تعبئة البيانات والتأكد بصورة فعلية من أنها شركات قائمة، بعيداً عن الشركات الوهمية التي تبحث عن ضحايا لها وسط الطلبة وخصوصاً الجدد منهم، وذلك بحثاً عن مكسب، ما يتسبب في تطبيق نظام العقوبات المرورية على الطالب المخالف، بعد التأكد من أن وثائق التأمين التي يحملها مزورة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>