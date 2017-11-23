الذهب عند أعلى مستوياته في ستة أسابيع مع صعود الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع صعود الدولار الأمريكي بعد جلسة المصادقة على ترشيح جيروم باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن من المرجح أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا الشهر القادم.

وقال إن الاحتياطي الاتحادي يجب أن “يرد بحسم” على أي أزمة اقتصادية جديدة، مصورا نفسه كوريث لسياسات الرئيسة الحالية لمجلس الاحتياطي جانيت يلين وسلفها بن برنانكي.

وبعد الجلسة، زاد مؤشر الدولار مكاسبه مقابل سلة من ست عملات رئيسية متعافيا من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وتسجيل الأسهم الأمريكية مستويات مرتفعة جديدة.

ويتأثر الذهب سلبا باحتمالات زيادة أسعار الفائدة لأنها تميل لدعم الدولار ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1291.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي الجلسة السابقة بلغ المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول عند 1299.13 دولار

للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 50 سنتا أو ما يعادل 0.04 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1294.90 دولار للأوقية.