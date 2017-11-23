 الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية
المناطق - وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش بشدة اليوم التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان: “هذا انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ويظهر لا مبالاة كاملة للرؤية الموحدة للمجتمع الدولي”، مبينًا أن جوتيريش حث بيونجيانج بالابتعاد عن اتخاذ أي خطوات أخرى مزعزعة للاستقرار.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أعاد التأكيد على التزامه بالعمل مع جميع الأطراف للحد من التوترات.

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