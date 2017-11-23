الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش بشدة اليوم التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان: “هذا انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ويظهر لا مبالاة كاملة للرؤية الموحدة للمجتمع الدولي”، مبينًا أن جوتيريش حث بيونجيانج بالابتعاد عن اتخاذ أي خطوات أخرى مزعزعة للاستقرار.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أعاد التأكيد على التزامه بالعمل مع جميع الأطراف للحد من التوترات.