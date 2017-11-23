السيسي يمنح القوات المصرية 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القوات المصرية 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء.

وقال السيسي، خلال كلمة في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، إن رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، مسؤولان عن استعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر.

وأعطى السيسي أوامره باستعمال كل القوة المتاحة والممكنة من أجل تطهير سيناء.

وأفاد السيسي بأن مصر تواجه حربا متكاملة الأركان تسعى لهدم الدولة، للحيلولة دون تقدمها وازدهارها.

وأضاف الرئيس المصري أنه ثمة قوى خارجية تدعم فئات بالمال والسلاح.

وطالب الرئيس المصري الحاضرين بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا مجزرة الروضة الإرهابية.