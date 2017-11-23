 الدفاع المدني: استبعاد 203 مركبات من تعويضات “أمطار جدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني: استبعاد 203 مركبات من تعويضات “أمطار جدة”

الدفاع المدني: استبعاد 203 مركبات من تعويضات “أمطار جدة”
المناطق - جدة

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن لجان حصر أضرار المركبات استبعدت أمس الثلاثاء 52 مركبة من تعويضات مياه الأمطار التي شهدتها محافظة جدة مؤخراً.

وأوضح الدفاع المدني أن عدد المركبات التي تم استبعادها من التعويضات بلغ حتى الآن 203 مركبات، من بين 346 مركبة تم الكشف عليها منذ بدء أعمال الحصر قبل 5 أيام.

وكانت لجنة مشكلة من وزارة المالية ومحافظة جدة والدفاع المدني بدأت حصر المركبات المتضررة لتعويض أصحابها، واستقر الأمر على تعويض 143 مركبة فقط من أصل 346 مركبة جرى فحصها.

وكانت مصادر قد ذكرت أن الدفاع المدني أعد تقريراً عن مخالفات ارتكبها بعض قائدي المركبات برفضهم الاستجابة للتنبيهات الخاصة بالسيول والأمطار والدخول لأماكن تجمع المياه، لافتة إلى أنه تم رفع تقرير مفصل بذلك مدعماً بالصور وأرقام لوحات المركبات لاتخاذ اللازم حيالها.

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