زراعة 1500 شجرة بكورنيش الخبر الشمالي

قامت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر بزراعة 1500 شجرة في كورنيش الخبر الشمالي ضمن جهودها في توسيع الرقعة الخضراء والمسطحات الخضراء والارتفاع المستمر بأعداد الأشجار ومشاريع تزيين الطرق, وذلك تأكيداً على التزام بلدية الخبر بمعايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية صون مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن برنامج التشجير يأتي ضمن مشروع متكامل للتشجير ونشر الرقعة الخضراء بالشوارع العامة والميادين والكورنيش والحدائق العامة وذلك لإضفاء المنظر الجمالي المطلوب ضمن رؤية البلدية بهدف الحفاظ على البيئة ورعاية الأشجار والنخيل التي تعتبر ثروة وطنية، حيث تم وضع خطة تنفيذية على مراحل وحسب الأولوية بهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن بلدية الخبر حريصة على توفير خدمات عالية الجودة وتحقيق التوازن ما بين المسطحات الخضراء والبنية التحتية، بحيث تتماشى مع عنصر الكثافة السكانية وذلك لزيادة معدل المساحة الخضراء للفرد الواحد , وقد قامت البلدية في هذا الجانب باستغلال كافة المساحات المتاحة في المدينة سواء كان ذلك بإقامة منتزهات وحدائق عامة , أو مثلثات يتم زراعتها وتجميلها, هذا الى جانب التشجير في الشوارع وزيادة مساحات الزهور في الميادين العامة والساحات والشوارع الرئيسية .

وأكد الزايدي مضي بلدية الخبر قدما في تنفيذ مجموعة من البرامج وتشجير الطرق, وتسخير كافة الإمكانيات والموارد المحققة لهذا الغرض من خلال الوعي البيئي وذلك بوضع البرامج للارتقاء بمستوى التشجير والاهتمام بالنباتات.