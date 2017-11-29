 زراعة 1500 شجرة بكورنيش الخبر الشمالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

زراعة 1500 شجرة بكورنيش الخبر الشمالي شركة فرنسية تعتزم التقدم بعرض لبناء مفاعلين نوويين بالمملكة هيئة الاتصالات: عدم توفر “فيس تايم” يعود لشركة أبل “100” شخصية عالمية تطالب هولندا بالتحقيق بمقتل الناشط الأحوازي وكشف جرائم إيران اليوم الأربعاء.. أمير مكة يدشن مشروع واجهة جدة البحرية لمرحلتيه الرابعة والخامسة محافظ الكامل يدشن مبادرة فحص الدقيقة الواحدة لاكتشاف ومتابعة مرض السكر وارتفاع ضغط الدم 5 فائزين من “إيفاء” في سباق الجري الخيري السنوي ١٤٣٩هـ حلول ابتكارية لقياس كفاءة الطاقة بمؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة بلدية شرق الدمام ترفع 350 ” رد” من الأنقاض في المرحلة الأولى أمير تبوك يلتقى الأهالي في جلسة سموه الاسبوعية نائب أمير القصيم: “هابيتات” حدث اقتصادي مهم ومنصة استثنائية مركز مكافحة الجراد يقوم بعملية مسح واسشكاف الجراد للموسم الشتوي
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

زراعة 1500 شجرة بكورنيش الخبر الشمالي

زراعة 1500 شجرة بكورنيش الخبر الشمالي
المناطق- منال الدوسري

قامت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر بزراعة 1500 شجرة في كورنيش الخبر الشمالي ضمن جهودها في توسيع الرقعة الخضراء والمسطحات الخضراء والارتفاع المستمر بأعداد الأشجار ومشاريع تزيين الطرق, وذلك تأكيداً على التزام بلدية الخبر بمعايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية صون مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن برنامج التشجير يأتي ضمن مشروع متكامل للتشجير ونشر الرقعة الخضراء بالشوارع العامة والميادين والكورنيش والحدائق العامة وذلك لإضفاء المنظر الجمالي المطلوب ضمن رؤية البلدية بهدف الحفاظ على البيئة ورعاية الأشجار والنخيل التي تعتبر ثروة وطنية، حيث تم وضع خطة تنفيذية على مراحل وحسب الأولوية بهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن بلدية الخبر حريصة على توفير خدمات عالية الجودة وتحقيق التوازن ما بين المسطحات الخضراء والبنية التحتية، بحيث تتماشى مع عنصر الكثافة السكانية وذلك لزيادة معدل المساحة الخضراء للفرد الواحد , وقد قامت البلدية في هذا الجانب باستغلال كافة المساحات المتاحة في المدينة سواء كان ذلك بإقامة منتزهات وحدائق عامة , أو مثلثات يتم زراعتها وتجميلها, هذا الى جانب التشجير في الشوارع وزيادة مساحات الزهور في الميادين العامة والساحات والشوارع الرئيسية .

وأكد الزايدي مضي بلدية الخبر قدما في تنفيذ مجموعة من البرامج وتشجير الطرق, وتسخير كافة الإمكانيات والموارد المحققة لهذا الغرض من خلال الوعي البيئي وذلك بوضع البرامج للارتقاء بمستوى التشجير والاهتمام بالنباتات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>