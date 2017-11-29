بناء وشركة “بوينج” يوقعان شراكة استراتيجية لإقامة المخيم العلمي الأول بمحافظة الجبيل لإستضافة الايتام

تستضيف شركة بوينج وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية 40 طالباً من المنتسبين لجمعيات رعاية الأيتام على مستوى المملكة للمشاركة في المخيم العلمي الأول للأيتام، الذي من شأنه تحقيق العديد من الأهداف من خلال دعوة الطلاب من الجمعيات الوطنية لرعاية الأيتام للمشاركة في المخيم الذي يقام في محافظة الجبيل.

واوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي أن المخيم العلمي للأيتام سيكون نقلة نوعية لكل مشارك حيث سيقدم له الكثير من المهارات والمعارف والتجارب العملية ومهارات القرن الواحد والعشرون التي ستجعله قادراً بإذن الله على تحقيق أهدافه وتطلعات أسرته وكذلك القائمين على الجمعية التي ترعاه .

وأضاف الخالدي : إن هذا المشروع الذي تفضلت شركة بوينج برعايته وسيقام في معهد الجبيل التقني راعي الاستضافة للمخيم ويستمر لمدة ثمانية أيام يشمل عدة مسارات منها مسار الفضاء والطيران ويلقي نظرة عامة على تطبيقات العلوم والرياضيات والهندسة كما سيتعرف المشاركين على جزء من علوم الطيران ويطلعوا على بعض التطبيقات والمفاهيم العلمية في العالم الحقيقي ومجال الطيران المهني ، ويشتمل أيضاً على برامج في التوثيق والافلام القصيرة لتعريف المشاركين على تقنيات واساليب وانماط التوثيق الحقيقي التي تهدف إلى توثيق بعض جوانب الواقع لغرض التعليم .

وقال الخالدي : سيستفيد الطلاب من ورش عمل في التصنيع الرقمي ونمذجةالأفكار بواسطة استخدام الأجهزة الحديثة في القص بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد وستقوم كل مجموعة بتنفيذ مشروع بإستخدام هذه التقنيات كما يشمل المخيم برنامجاً اثرائيا في (التوستماستر ) وهو برنامج تعليمي عالمي يساعد في التواصل والتحدث أمام العامة وبناء الثقة لدى الشخص والبرنامج يوفر طريقة ممتعة ومفيدة لتطبيق التواصل والخطابة والقيادة وينمي لدى الطالب مهارة إدارة الوقت وإدارة الأفكار والتعبير عنها والتحكم بلغة البدن وكذلك مهارة الإنصات ومهارة التقييم ويشتمل المخيم على أنشطة رياضية وبدنية مختلفة .

من جانبه أشار المهندس أحمد عبد القادر جزار إلى ضرورة دعم هذه المشاريع نظراً لأنها تعزز طموحات هذه الفئة الغالية على قلوبنا وإنه من المهم أن نتشارك كلنا لدعمهم ومساندتهم وتمكينهم لمواجهة التحديات المختلفة، وبذلك نحن نشجع المشاريع والبرامج التي تقدمها جمعية بناء لرعاية الأيتام وأنه من الضروري توفير وسائل لتمويل هذه المشاريع وتشجيعها وأنه واجب على كافة شرائح القطاع الخاص دعم ومساندة الجمعيات الخيرية. وأضاف جزار:” تعمل بوينج ضمن خطط تم دراستها بعناية فائقة لتساعدنا على تقديم مساهمة مجتمعية بشكل متواصل لما فيه خدمة المجتمع المحلي وتعزيز تطلعات وأهداف الشركة على صعيد مسؤوليتها الاجتماعية “.

كما سيكون هناك فعاليات وزيارات لعدة جهات ومواقع في مدينة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية .

وقدم الخالدي شكره لشركة بوينج على لهذا المشروع الهام الذي يصب في مصلحة الأيتام على مستوى المملكة وسيكون له أثر إيجابي على أسرهم من خلال ما سيتعلمونه خلال الفترة التي سيشاركون فيها في المخيم .والشكر موصول لراعي الاستضافة معهد الجبيل التقني ولشريكنا في التنظيم جمعية ايتام الجبيل .