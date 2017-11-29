 بناء وشركة “بوينج” يوقعان شراكة استراتيجية لإقامة المخيم العلمي الأول بمحافظة الجبيل لإستضافة الايتام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بناء وشركة “بوينج” يوقعان شراكة استراتيجية لإقامة المخيم العلمي الأول بمحافظة الجبيل لإستضافة الايتام زراعة 1500 شجرة بكورنيش الخبر الشمالي شركة فرنسية تعتزم التقدم بعرض لبناء مفاعلين نوويين بالمملكة هيئة الاتصالات: عدم توفر “فيس تايم” يعود لشركة أبل “100” شخصية عالمية تطالب هولندا بالتحقيق بمقتل الناشط الأحوازي وكشف جرائم إيران اليوم الأربعاء.. أمير مكة يدشن مشروع واجهة جدة البحرية لمرحلتيه الرابعة والخامسة محافظ الكامل يدشن مبادرة فحص الدقيقة الواحدة لاكتشاف ومتابعة مرض السكر وارتفاع ضغط الدم 5 فائزين من “إيفاء” في سباق الجري الخيري السنوي ١٤٣٩هـ حلول ابتكارية لقياس كفاءة الطاقة بمؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة بلدية شرق الدمام ترفع 350 ” رد” من الأنقاض في المرحلة الأولى أمير تبوك يلتقى الأهالي في جلسة سموه الاسبوعية نائب أمير القصيم: “هابيتات” حدث اقتصادي مهم ومنصة استثنائية
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

بناء وشركة “بوينج” يوقعان شراكة استراتيجية لإقامة المخيم العلمي الأول بمحافظة الجبيل لإستضافة الايتام

بناء وشركة “بوينج” يوقعان شراكة استراتيجية لإقامة المخيم العلمي الأول بمحافظة الجبيل لإستضافة الايتام
المناطق - عبدالله السعيدي

تستضيف شركة بوينج وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية 40 طالباً من المنتسبين لجمعيات رعاية الأيتام على مستوى المملكة للمشاركة في المخيم العلمي الأول للأيتام، الذي من شأنه تحقيق العديد من الأهداف من خلال دعوة الطلاب من الجمعيات الوطنية لرعاية الأيتام للمشاركة في المخيم الذي يقام في محافظة الجبيل.

واوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي أن المخيم العلمي للأيتام سيكون نقلة نوعية لكل مشارك حيث سيقدم له الكثير من المهارات والمعارف والتجارب العملية ومهارات القرن الواحد والعشرون التي ستجعله قادراً بإذن الله على تحقيق أهدافه وتطلعات أسرته وكذلك القائمين على الجمعية التي ترعاه .

وأضاف الخالدي : إن هذا المشروع الذي تفضلت شركة بوينج برعايته وسيقام في معهد الجبيل التقني راعي الاستضافة للمخيم ويستمر لمدة ثمانية أيام يشمل عدة مسارات منها مسار الفضاء والطيران ويلقي نظرة عامة على تطبيقات العلوم والرياضيات والهندسة كما سيتعرف المشاركين على جزء من علوم الطيران ويطلعوا على بعض التطبيقات والمفاهيم العلمية في العالم الحقيقي ومجال الطيران المهني ، ويشتمل أيضاً على برامج في التوثيق والافلام القصيرة لتعريف المشاركين على تقنيات واساليب وانماط التوثيق الحقيقي التي تهدف إلى توثيق بعض جوانب الواقع لغرض التعليم .

وقال الخالدي : سيستفيد الطلاب من ورش عمل في التصنيع الرقمي ونمذجةالأفكار بواسطة استخدام الأجهزة الحديثة في القص بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد وستقوم كل مجموعة بتنفيذ مشروع بإستخدام هذه التقنيات كما يشمل المخيم برنامجاً اثرائيا في (التوستماستر ) وهو برنامج تعليمي عالمي يساعد في التواصل والتحدث أمام العامة وبناء الثقة لدى الشخص والبرنامج يوفر طريقة ممتعة ومفيدة لتطبيق التواصل والخطابة والقيادة وينمي لدى الطالب مهارة إدارة الوقت وإدارة الأفكار والتعبير عنها والتحكم بلغة البدن وكذلك مهارة الإنصات ومهارة التقييم ويشتمل المخيم على أنشطة رياضية وبدنية مختلفة .

من جانبه أشار المهندس أحمد عبد القادر جزار إلى ضرورة دعم هذه المشاريع نظراً لأنها تعزز طموحات هذه الفئة الغالية على قلوبنا وإنه من المهم أن نتشارك كلنا لدعمهم ومساندتهم وتمكينهم لمواجهة التحديات المختلفة، وبذلك نحن نشجع المشاريع والبرامج التي تقدمها جمعية بناء لرعاية الأيتام وأنه من الضروري توفير وسائل لتمويل هذه المشاريع وتشجيعها وأنه واجب على كافة شرائح القطاع الخاص دعم ومساندة الجمعيات الخيرية. وأضاف جزار:” تعمل بوينج ضمن خطط تم دراستها بعناية فائقة لتساعدنا على تقديم مساهمة مجتمعية بشكل متواصل لما فيه خدمة المجتمع المحلي وتعزيز تطلعات وأهداف الشركة على صعيد مسؤوليتها الاجتماعية “.

كما سيكون هناك فعاليات وزيارات لعدة جهات ومواقع في مدينة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية .

وقدم الخالدي شكره لشركة بوينج على لهذا المشروع الهام الذي يصب في مصلحة الأيتام على مستوى المملكة وسيكون له أثر إيجابي على أسرهم من خلال ما سيتعلمونه خلال الفترة التي سيشاركون فيها في المخيم .والشكر موصول لراعي الاستضافة معهد الجبيل التقني ولشريكنا في التنظيم جمعية ايتام الجبيل .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>