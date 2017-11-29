المحكمة الدولية ترجئ جلستها بعد تناول زعيم كروات البوسنة يتناول (سُماً) أثناء مثوله أمامها

تناول زعيم كروات البوسنة يادرانكو برليتش سائلاً من زجاجة، قال إنها تحتوى على (سُم)، وصاح معلناً على نحو متكرر رفضه حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. وتم إرجاء جلسة المحكمة.

وأيدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، اليوم الأربعاء، أحكام السجن بحق زعيم كروات البوسنة يادرانكو برليتش وخمسة أخرين.

وكان الأشخاص الستة قد أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القوانين أو أعراف الحرب بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 1992 و1994، وقد أصدرت المحكمة حكماً بسجنهم 25 عاماً في عام 2013، بعد محاكمة استمرت سبعة أعوام.

و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي بشأن الطعن المقدم من ستة من كروات البوسنة ضد حكم إدانتهم بارتكاب جرائم حرب.

وتعد القضية ضد زعيم كروات البوسنة يادرانكو برليتش وخمسة آخرين أحد أكبر وأكثر القضايا تعقيداً بالنسبة للمحكمة منذ أن شكلتها الأمم المتحدة عام 1993 للنظر في قضايا جرائم الحرب الكبرى في يوغسلافيا السابقة.

وكان الأشخاص الستة قد أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القوانين أو أعراف الحرب بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 1992 و1994، وقد أصدرت المحكمة حكماً بسجنهم 25 عاماً في عام 2013، بعد محاكمة استمرت سبعة أعوام.

وشهدت حرب البوسنة 1992- 1995 قتال الصرب لمسلمي البوسنة والكروات، الذين حاربوا في عدة أماكن. وستتابع كرواتيا حكم اليوم، عقب أن حمل حكم من درجة أولى الرئيس الراحل فرانيو توديمان مسؤولية قيادة حملة رعب. وإذا تم تأييد الحكم، فأنه قد يفتح الباب أمام السماح للضحايا بالمطالبة بتعويضات.

ونفى المسؤولون فى زغرب تحملهم أي مسؤولية تجاه هذه الجرائم. ويعد حكم اليوم هو الأخير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بعد عمل استمر 24 عاماً. وستتولى آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية بقية الأعمال، التي تشمل الاستئناف في قضيتي الإبادة الجماعية لزعيمي صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش.