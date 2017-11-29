 وظائف شاغرة بمسمى (معيد) في جامعة تبوك .. والتقديم الأحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة بمسمى (معيد) في جامعة تبوك .. والتقديم الأحد

وظائف شاغرة بمسمى (معيد) في جامعة تبوك .. والتقديم الأحد
المناطق - تبوك

أعلنت جامعة تبوك عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات بمسمى “معيد” بكليات الجامعة للجنسين، مبينة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً بدء من الأحد المقبل, ويستمر إلى الخميس 26 /3 /1439ه، على عبر الرابط: https://gate.ut.edu.sa/RecNew/SEEKERS/default.aspx?rt=101.
وأوضحت أنه يشترط للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وأن لا يكون موظفاً حكومياً، مع اشتراط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعين على وظيفة معيد، في حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.

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