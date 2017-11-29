 تعليم تبوك يختتم فعاليات مشروع ريادة الأعمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يختتم فعاليات مشروع ريادة الأعمال

تعليم تبوك يختتم فعاليات مشروع ريادة الأعمال
المناطق - منى الريس
بحضور مديرة النشاط الفني بالإدارة العامة بالوزارة  لنشاط الطالبات د منال الرويشد ، اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات مشروع ( ريادة الأعمال في التعليم) في مرحلته الثانية صباح اليوم وذلك بمقر الثانوية الثانية.
وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح أن المشروع في مرحلته الثانية على مستوى منطقة تبوك يتضمن 16 عملاً مقدماً من طالبات المرحلة الثانوية إذ يهدف المشروع إلى إكساب طالبات المرحلة الثانوية مهارات سوق العمل والتحفيز على ريادة الأعمال وترسيخ ثقافة العمل الحر .
من جهتها بينت منسقة المشروع فاطمة العتيبي أن المشروعات المقدمة من الطالبات تم تحكيمها من قبل عدد من المحكمات من كلية إدارة الأعمال بجامعة تبوك وسيتم ترشيح المشروع الفائز للمنافسة على مستوى المملكة.

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