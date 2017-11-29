التعليم والصحة ينظمان برنامجاً لتدريب المرشدين الصحيين بتبوك

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية ممثلة بالإدارة العامة للصحة المدرسية برنامجاً تدريبياً للمرشدين الصحيين بمدارس تبوك ومحافظاتها بحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم تبوك عايض بن صالح القرني ومشرفو الصحة المدرسية والمرشدين الصحيين بمدارس تبوك وذلك بقاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية الأهلية بتبوك.

وأكد المساعد للشؤون المدرسية بتعليم تبوك في كلمته في بداية البرنامج على أهمية تلك البرامج في دعم وتأهيل المرشدين الصحيين في المدارس

من جهة أخرى أوضحت رئيسة قسم الشؤون الصحية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس, أنّ البرنامج التدريبي يعقد تحت شعار ” نعمل معاً لتعزيز صحة النشء “

ويهدف إلى تدريب المرشدين الصحيين على برامج ومبادرات الصحة المدرسية تحقيقاً للدور القيادي للمدرسة في تعزيز صحة الطلاب والطالبات كما يهدف إلى تطوير مهارات المرشدين الصحيين في التنفيذ والمراقبة داخل المدرسة، تطبيقاً لسياسات وأهداف الصحة المدرسية، مشيرة إلى أن هناك عدة برامج ستعقد بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في إطار الشراكات المعززة للتعاون المثمر بين القطاعات ذات العلاقة.

ويشارك في إلقاء المحاضرات مشرفا الصحة المدرسية عبدالرحمن غازي الحربي وعبدا

لحميد العجلان كما يشارك د.صلاح المبارك و د. قرشي مصطفى وعدد من المختصين.

كما شارك في القاعة الثقافية بالقسم النسائي مشرفتا الصحة المدرسية لطيفة المالكي وعائشة الجريبي عدداً من المحاور أبرزها ، حقيبة المرشدة الصحية ،ومهام لجنة الصحة المدرسية ،ومهام فريق اصدقاء الصحة داخل المدرسة.