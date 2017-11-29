 مسرح تعليم نجران يحصد العديد من الجوائز في المنافسات المسرحية المدرسية في النماص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مسرح تعليم نجران يحصد العديد من الجوائز في المنافسات المسرحية المدرسية في النماص التعليم والصحة ينظمان برنامجاً لتدريب المرشدين الصحيين بتبوك تعليم تبوك يختتم فعاليات مشروع ريادة الأعمال وظائف شاغرة بمسمى (معيد) في جامعة تبوك .. والتقديم الأحد المحكمة الدولية ترجئ جلستها بعد تناول زعيم كروات البوسنة يتناول (سُماً) أثناء مثوله أمامها الزكاة والدخل توضّح نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة بناء وشركة “بوينج” يوقعان شراكة استراتيجية لإقامة المخيم العلمي الأول بمحافظة الجبيل لإستضافة الايتام زراعة 1500 شجرة بكورنيش الخبر الشمالي شركة فرنسية تعتزم التقدم بعرض لبناء مفاعلين نوويين بالمملكة هيئة الاتصالات: عدم توفر “فيس تايم” يعود لشركة أبل “100” شخصية عالمية تطالب هولندا بالتحقيق بمقتل الناشط الأحوازي وكشف جرائم إيران اليوم الأربعاء.. أمير مكة يدشن مشروع واجهة جدة البحرية لمرحلتيه الرابعة والخامسة
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

مسرح تعليم نجران يحصد العديد من الجوائز في المنافسات المسرحية المدرسية في النماص

مسرح تعليم نجران يحصد العديد من الجوائز في المنافسات المسرحية المدرسية في النماص
المناطق - نجران

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الثقافي العديد من الجوائز في المنافسات المسرحية المدرسية المقامة على مستوى الإدارات التعليمية في الجنوب ( نجران – ظهران الجنوب- عسير – سراة عبيدة – صبيا – النماص المخواة ) والذي تستضيفه محافظة النماص  .

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم نجران عبده عطيف مبينا أن مسرح تعليم نجران حقق العديد من المراكز في هذه المنافسات حيث حقق المركز الأول في المؤثرات الصوتية والمركز الثاني في الاضاءه والمركز الثاني في الإخراج وأفضل ديكور .

من جانبه قال رئيس قسم النشاط الثقافي سعيد مرضمة أنهم شاركوا بمسرحية بعنوان ( شطرنج ) من تأليف المسرحي عبلان ال عباس وإخراج سعيد مرضمة ومشاركة طلاب ثانوية الملك عبد العزيز مبينا أن هذه المشاركة الأولى بالنسبة لطلاب المدرسة وكانت غنية ومثرية لهم وسيتم قريبا انتخاب فرقة مسرحية بتعليم نجران من كافة المدارس وسيقدم لهم دورات متخصصة في المجال المسرحي .


التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>