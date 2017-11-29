مسرح تعليم نجران يحصد العديد من الجوائز في المنافسات المسرحية المدرسية في النماص

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الثقافي العديد من الجوائز في المنافسات المسرحية المدرسية المقامة على مستوى الإدارات التعليمية في الجنوب ( نجران – ظهران الجنوب- عسير – سراة عبيدة – صبيا – النماص المخواة ) والذي تستضيفه محافظة النماص .

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم نجران عبده عطيف مبينا أن مسرح تعليم نجران حقق العديد من المراكز في هذه المنافسات حيث حقق المركز الأول في المؤثرات الصوتية والمركز الثاني في الاضاءه والمركز الثاني في الإخراج وأفضل ديكور .

من جانبه قال رئيس قسم النشاط الثقافي سعيد مرضمة أنهم شاركوا بمسرحية بعنوان ( شطرنج ) من تأليف المسرحي عبلان ال عباس وإخراج سعيد مرضمة ومشاركة طلاب ثانوية الملك عبد العزيز مبينا أن هذه المشاركة الأولى بالنسبة لطلاب المدرسة وكانت غنية ومثرية لهم وسيتم قريبا انتخاب فرقة مسرحية بتعليم نجران من كافة المدارس وسيقدم لهم دورات متخصصة في المجال المسرحي .



