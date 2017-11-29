غرفة نجران تنفذ ورشة عمل بعنوان(إضاءات على برنامج نطاقات ونظام العمل السعودي)

نفذت غرفة نجران مساء أمس ورشة عمل بعنوان ” إضاءات على برنامج نطاقات ونظام العمل السعودي) بحضور مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة الاستاذ عبدالله وبحضور عدد من المنتسبين والمنتسبات ومنسوبي الشركات والمؤسسات ورجال وسيدات الاعمال بالمنطقة ويأتي تقديم هذه الورشة من قبل الغرفة بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية بالمنطقة وفق رؤية 2030 وتطوير الخدمات المقدمة للمنتسبين وتفعيل المسئولية الإجتماعية وتنمية الموارد البشرية، كذلك يأتي حرص غرفة نجران وإهتمامها بهذا الجانب من خلال ما قدمته من مشاركات وتجارب ناجحة في تنفيذ بعض البرامج والتي تمثلت في تنظيم ملتقيات وندوات ومحاضرات ودورات تدربيه وورش عمل ” للسيدات والرجال “وأهتمام الغرفة دائما الى تقديم العديد من البرامج والدورات وورش العمل لجميع القطاعات في المنطقة والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال .

وأوضح امين عام الغرفة الاستاذ / صالح بن كرحان أن الغرفة تسعى جاهدة بتوفير البرامج التدريبية وورش العمل والتي تهدف الى رفع مستوى التعلم والعمل في آن واحد لدى ابناء المجتمع وأن الغرفة هي جزء من النسيج الاجتماعي والذي يتوجب علينا جميعاً العمل على تنميته ورفع مستوى الكفاءة لأبنائه . كذلك تحرص الغرفة على خدمة منتسبيها وجميع الشركات والمؤسسات ورجال وسيدات الاعمال في المنطقة وأصحاب المنشأت الصغيرة والمتوسطة كهدف رئيسي من أهداف الغرفة.

وختم ال كرحان أن الغرفة بصدد تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل وعددا من الفعاليات التي تساهم في خدمة قطاع الاعمال في منطقة نجران بأذن الله.