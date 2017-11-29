 بحضور نائبه … ترأس اجتماع مجلس الفروسية بالمنطقة أمير القصيم يدعو مشرفي ميادين الفروسية إلى تفعيل السباقات  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بحضور نائبه … ترأس اجتماع مجلس الفروسية بالمنطقة أمير القصيم يدعو مشرفي ميادين الفروسية إلى تفعيل السباقات 

بحضور نائبه … ترأس اجتماع مجلس الفروسية بالمنطقة أمير القصيم يدعو مشرفي ميادين الفروسية إلى تفعيل السباقات 
المناطق - بريدة
دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة ، مشرفي تدريب ميادين الخيل بمحافظات منطقة القصيم ، إلى تفعيل الميادين من خلال إقامة السباقات ، لافتاً سموه إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون البناء مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخص تطوير ميادين الفروسية ، منوّهاً سموه بما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من عناية واهتمام بالتراث والمحافظة عليه، ومنها رياضة الفروسية العريقة التي تعد الرياضة الأهم في الجزيرة العربية كونها المركز الرئيسي والمنطلق من حيث تاريخ الأجداد على مدار مئات السنين.

جاء ذلك على خلال ترأس أمير القصيم اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني لمجلس الفروسية بالمنطقة ، بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم صالح الفوزان ، ومدير إدارة تنشيط الاستثمار والسياحة بإمارة المنطقة وسكرتير المجلس محمد العمري ومشرفي الميادين ، متطلعاً لتكاتف الجميع بتقديم كل ما يساهم بالنهوض برياضة الفروسية إلى أعلى المستويات المشرفة التي ترتقي لحجم النهضة التنموية الشامخة التي تعيشها المنطقة في مختلف المجالات ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وناقش سمو أمير القصيم خلال الاجتماع مساهمة الأمانة والبلديات في إنشاء الميادين في المحافظات ، ومستوى تفعيل المشرفين لفعاليات الميادين والروزنامة السنوية ، واستمع إلى أراء مشرفي ميادين تدريب الخيل بالمحافظات.

وأشاد مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم صالح الفوزان بما تلقاه رياضة الفروسية بالمنطقة من دعم متواصل من سمو أمير منطقة القصيم ، التي أوصلت رياضة الفروسية بالمنطقة لمستويات هائلة على مستوى ميادين الفروسية بالمملكة.

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