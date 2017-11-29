خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس وزراء بلغاريا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف.

وجرى خلال الجلسة، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وبلغاريا في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب.

كما حضرها من الجانب البلغاري، الملك سيميون الثاني رئيس الوزراء الأسبق، ومعالي نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية ايكاتيرينا زاخاريفا، ومعالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والنظام الداخلي وزير الدفاع كراسيمير كاراكاتشانوف، ومعالي وزير الزراعة والأغذية والغابات رومين بوروجانوف، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ايفايلو موسكوفسكي، ومعالي وزيرة السياحة نيكولينا نجيلكوفا.