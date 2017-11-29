الأمير سعود بن نايف يؤكد على ما حققته المملكة من منجزات في مجال الجودة والتقييس وتقويم المطابقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ سعد بن عثمان القصبي، والمتحدثين بالمؤتمر الوطني السادس للجودة، ورؤساء الجلسات واللجان العلمية.

مشيداً سموه بما حققته المملكة من منجزات في مجال تعزيز ثقافة الجودة، وفي مجال التقييس وتقويم المطابقة، مؤكداً سموه على أن أهمية نشر ثقافة الجودة، وتحسين العمليات، في مختلف المجالات، مشدداً سموه على أهمية تحسين المواصفات ذات العلاقة بالبيئة، مشيداً سموه بجهود الهيئة الهادفة لنشر ثقافة الجودة، والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال والاستفادة منها، ونشر التجارب المحلية المتميزة، من خلال المؤتمرات والندوات، والمناقشة مع الخبراء، وذوي الاختصاص، متمنياً سموه للهيئة والعاملين في المؤتمر التوفيق.

من جهته قدم معالي محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ سعد القصبي، باسمه وباسم منسوبي الهيئة واللجان المنظمة في المؤتمر الوطني السادس للجودة، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه واهتمامه لفعاليات المؤتمر، وحرصه على دعم الفعاليات التي تنقل التجارب العالمية، وتسهم في تعزيز ثقافة الجودة، مثمناً لسموه دعمه الكريم وتوجيهاته السديدة