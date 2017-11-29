عقبات وطرق عسير على mbc

يناقش الإعلامي علي العلياني من خلال برنامجه “معالي المواطن” على قناة mbc على الهواء مباشرة عند السابعة من مساء اليوم قضية “الطرق في منطقة عسير.. عقبة شعار أنموذجاً” ويتحدث العلياني مع ضيوفه في الأستديو من دبي كل من عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير عامر عبدالله بن عامر؛ ورئيس تحرير صحيفة وجوال المناطق محمد آل دوسري العسيري؛ ويشاركهما الحوار المتحدث الرسمي لوزارة النقل.

يذكر أن الحلقة ستناقش المعاناة المستمرة منذ سنوات لعابري عقبة شعار في منطقة عسير؛ وماخلفته خلال السنوات الماضية من كوارث أودت بحياة العديد من سالكيها؛ ومطالبة أهالي عسير من وزارة النقل الوفاء بوعودها نحو تلك الطريق ومثيلاتها في المنطقة والتي أصبحت تهدد حياة الناس بسبب كثافة الحركة المرورية عليها؛ عوضاً عن كونها الشريان الرئيس والوحيد الذي تعبره الشاحنات بين تهامة عسير وسراتها والتي افتتحت منذ 38 عاماًً ولازالت دون بديل أو طريق رديف منذ ذلك الحين.