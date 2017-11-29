 جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تشارك في تدشين ساحة “عين الخدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تشارك في تدشين ساحة “عين الخدود

جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تشارك في تدشين ساحة “عين الخدود
المناطق_عبد الله السعيدي

شاركت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء في حفل تدشين حديقة عين الخدود بحي الأندلس بمدينة الهفوف بحضور سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري وسعادة أمين الأحساء المهندس عادل الملحم وعدد من وكلاء الأمانة وأعضاء المجلس البلدي.

    حيث ذكر “الملحم” أن افتتاح هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف متر مربع يأتي امتدادًا لخطط الأمانة المستمرة في إنشاء الحدائق والساحات البلدية في المدن والهجر والبلدات خدمة للمواطنين في دعم غير محدود من لدن قيادتنا الرشيدة أيدها الله، مشيراً إلى أنه قد روعي أثناء إنشاء الحديقة كافة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة المتمثلة في تأمين مواقف السيارات المخصصة والمنحدرات إلى جانب دورات المياه تسهيلاً لعملية وصولهم وإيماناً من الأمانة بدور هذه الفئة الفاعل في بناء المجتمع وازدهاره.

    ومن جانبه قدم “الجعفري” شكره وامتنانه لدعوة الجمعية للمشاركة في هذه المناسبات موضحًا أن إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم في التواجد في المرافق العامة يأتي في إطار  خطط الجمعية وأهدافها التي تسعى لتحقيق أنظمة الوصول الشامل والتمكين، عبر برامج تهيئة البيئة العمرانية ومن أجل تفعيل المشاركة الكاملة والدمج المجتمعي لهذه الفئة، كما أكد على أن وجودهم في مختلف المنشئات التي تحتضنها المنطقة يعد عاملاً مساعداً للوقوف عليها ومناقشة سبل تذليها والسعي نحو تطويرها وصولاً لهدفنا الأسمى “أحساء بلا قيود”.

    شهد حفل التدشين من جانب فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية كلٌ من الأستاذ صالح الملحم والأستاذ إبراهيم الملحم، كما شهده من جانب فريق ضياء التطوعي لذوي الإعاقة البصرية الأستاذ ميثم العيسى وكذلك منسق فريق أمل التطوعي لذوي الإعاقة السمعية الأستاذ محمد الطعيمه إلى جانب موظف الإعلام بالجمعية الأستاذ أحمد سراج.

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