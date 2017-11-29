تدخل طبي ناجح يسهم في إنقاذ مصاب بطلق ناري بمركز القلب بحائل

بفضل من الله وتوفيقه استطاع الفريق الجراحي بمركز القلب بمستشفى المك خالد بحائل إنقاذ مصاب تعرض لطلقة من مسدس مسامير استقرت بجوار عظمة القص من الجهة اليمنى، حيث تم استقبال المصاب بطوارئ المستشفى وهو في حالة غير مستقرة.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود تجمع دموي شديد بالغشاء التأموري للقلب ووجود جسم معدني خلف الشريان الأورطي وأمام الشعب الهوائية، حيث تم نقل المصاب فوراً إلى غرفة العمليات وإجراء العملية بفتح عظمة القص واستخراج الجسم الغريب وهو عبارة عن مسمار طوله 5 سم، وبعد استقرار حالته تم نقله إلى رعاية جراحة القلب بمركز القلب، وعمل منظار حنجري لاستبعاد وجود أي إصابات بالشعب الهوائية، كما تم فصل المريض من جهاز التنفس الصناعي بعد ساعتين من دخوله العناية، وهو الآن بحاله جيدة ومستقرة بفضل من الله.

ومن الجدير بالذكر تم إجراء العملية في غضون نصف ساعة من استدعاء الفريق الجراحي، واستغرقت العملية قرابة الساعة والنصف.

تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية.