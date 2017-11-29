الداخلية: القبض على 27 ألف متسلل و3 آلاف قطعة سلاح

أعلنت وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي حول أعمال حرس الحدود أن عدد المتسللين إلى داخل المملكة والمقبوض عليهم، بلغ حوالي (27.264) متسللا، بجانب ضبط 3.554 قطعة سلاح متنوعة.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن أعمال حرس الحدود تشمل العديد من المهام والمسؤوليات، مشيدا برجال حرس الحدود وقال رسالة تحية لرجال وزارة الدفاع المدافعين عن حدود الوطن.

واسترضت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، التقرير الاحصائي لتنفيذ مهام حرس الحدود، حيث بلغت حالات اعتراض محاولات التسلل من الداخل (2.779) حالة، فيما بلغت حالات اعتراض محاولات التسلل من الخارج (580) حالة.

من جهته، أوضح مدير إدارة الإحصاء بالمديرية العامة لحرس الحدود، العميد محمد القحطاني، أن مهام حرس الحدود تمثل أهمية قصوى لتعزيز أمن الوطن، كاشفا عن اعتراض 2779 حالة تسلل للداخل و500 حالة تسلل للخارج.

وأشار العميد القحطاني، إلى أن المتسللين للخارج غالبيتهم مطلوبون أمنيا أو جنائيا، وأن أكثر المتسللين موضوعون في القائمة السوداء، منوها إلى ضبط 6447 قضية تهريب و4656 مهربا.

وكشف القحطاني عن ضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة 80% منها في تبوك. بجانب ضبط أكثر من 22 طنا من الحشيش، بالإضافة إلى ضبط 3554 قطعة سلاح متنوعة، وضبط العديد من السلاح الثقيل.

وأشار العميد القحطاني، إلى أن حرس الحدود سجل عددا من محاولات مقاومة رجال الأمن، وأن أغلب عمليات القبض على المهربين تمت تحت تبادل إطلاق مشيرا إلى أن حرس الحدود يواجه العديد من التحديات خلال أداء مهامه.