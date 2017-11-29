 الداخلية: القبض على 27 ألف متسلل و3 آلاف قطعة سلاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الداخلية: القبض على 27 ألف متسلل و3 آلاف قطعة سلاح أمانة الشرقية تطلق مبادرة صحية لـ”الشاورما” بهدف تقليل التسمم الغذائي تدخل طبي ناجح يسهم في إنقاذ مصاب بطلق ناري بمركز القلب بحائل جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تشارك في تدشين ساحة “عين الخدود عقبات وطرق عسير على mbc الأمير سعود بن نايف يؤكد على ما حققته المملكة من منجزات في مجال الجودة والتقييس وتقويم المطابقة «الثقافة والإعلام»: لا صحة لإلغاء قرار استقطاب المذيعات السعوديات النفيعي يتفقد مدارس أم الدوم إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تنظم برنامج تدريبي للعمل التطوعي خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس وزراء بلغاريا خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس وزراء بلغاريا حراك تطويري في مستشفى الخفجي العام
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

الداخلية: القبض على 27 ألف متسلل و3 آلاف قطعة سلاح

الداخلية: القبض على 27 ألف متسلل و3 آلاف قطعة سلاح
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي حول أعمال حرس الحدود أن عدد المتسللين إلى داخل المملكة والمقبوض عليهم، بلغ حوالي (27.264) متسللا، بجانب ضبط 3.554 قطعة سلاح متنوعة.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن أعمال حرس الحدود تشمل العديد من المهام والمسؤوليات، مشيدا برجال حرس الحدود وقال رسالة تحية لرجال وزارة الدفاع المدافعين عن حدود الوطن.

واسترضت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي،  اليوم الأربعاء، التقرير الاحصائي لتنفيذ مهام حرس الحدود، حيث بلغت حالات اعتراض محاولات التسلل من الداخل (2.779) حالة، فيما بلغت حالات اعتراض محاولات التسلل من الخارج (580) حالة.

من جهته، أوضح مدير إدارة الإحصاء بالمديرية العامة لحرس الحدود، العميد محمد القحطاني، أن مهام حرس الحدود تمثل أهمية قصوى لتعزيز أمن الوطن، كاشفا عن اعتراض 2779 حالة تسلل للداخل و500 حالة تسلل للخارج.

وأشار العميد القحطاني، إلى أن المتسللين للخارج غالبيتهم مطلوبون أمنيا أو جنائيا، وأن أكثر المتسللين موضوعون في القائمة السوداء، منوها إلى ضبط 6447 قضية تهريب و4656 مهربا.

وكشف القحطاني عن ضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة 80% منها في تبوك. بجانب ضبط أكثر من 22 طنا من الحشيش، بالإضافة إلى ضبط 3554 قطعة سلاح متنوعة، وضبط العديد من السلاح الثقيل.

وأشار العميد القحطاني، إلى أن حرس الحدود سجل عددا من محاولات مقاومة رجال الأمن، وأن أغلب عمليات القبض على المهربين تمت تحت تبادل إطلاق مشيرا إلى أن حرس الحدود يواجه العديد من التحديات خلال أداء مهامه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>