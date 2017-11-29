أمانة الشرقية تطلق مبادرة صحية لـ”الشاورما” بهدف تقليل التسمم الغذائي

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة جديدة تعني بـ”الشاورما” بهدف الحد من حالات التسمم الغذائي، والحصول على منتج عالي الجودة وبتكاليف أقل.

وأوضح مدير عام إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل في بيان صحافي أن الأمانة أطلقت مبادرة جديدة خاصة بوجبات “الشاورما” والتي تقدمها العديد من المطاعم في المنطقة , وذلك عن طريق المصانع وشركات المتخصصة في هذا المجال .

وأعتبر أن المبادرة تثقيفية توعوية تهدف الى الحد من التسمم الغذائي وتقديم وجبات بجودة عالية وبتكلفة أقل، من خلال عدد من الممارسات والطرق الصحية التي تم وضعها بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من حالات التسمم الغذائي.

وقال أن المبادرة تعمل على الحد من التلوث الخلطي وبالتالي عدم حدوث تسمم غذائي والحصول على منتج ذو جودة عالية ومذاق جيد، أضافة الى تقليل تكلفة الاعداد والتجهيز من مواد اولية والايدي العاملة، والتحكم في مستوى الاستهلاك وتقليل الهدر، والتخفيف من المسؤولية الناتجة عن سوء التداول أثناء الاعداد، والتقليل من رأس المال المصروف وزيادة الربحية.

ولفت الى أن المبادرة وضعت اسلوب صحي يتضمن: أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تساقط السوائل من اللحوم والدواجن المجمدة أثناء عملية إذابة الثلج عن اللحوم أو الدواجن المستخدمة في الشاورما، إضافة الى الانتظار لفترة لا تقل عن 8 ساعات حتى تتم عملية الإذابة بشكل كامل، ووضع اللحوم والدواجن المجمدة في ثلاجة مخصصة لعملية الإذابة على أن لا تزيد درجة الحرارة عن 4 درجات مئوية، فيما يمنع منعا باتا إعادة تجميد أي أجزاء من اللحوم مرة أخرى وعدم الخلط بين اللحوم والدواجن في حيز حفظ واحد منعا للتلوث الخلطي.

وأشار الى أنه تم وضع أسلوب صحي يهدف الى الحفاظ على سلامة الشاورما أثناء فترة “التتبيل”، من خلال الحفظ المباشر والسريع للحوم المتبلة في الثلاجة عند درجة حرارة -5، +10 وعدم ترك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الغير متبلة خارج الثلاجة لفترة طويلة أثناء تجهيز التتبيلة وذلك لمنع فساد اللحوم بسرعة.

وشدد الشهيل على أن المبادرة تهدف للتوعية بسلامة الغذاء، والتي تأتي في ظل سعي أمانة الشرقية لمحاربة الأضرار التي يسببها التعامل الخاطئ مع الشاورما وإعداده، وتحاول الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى جعل تناول وجبة الشاورما أكثر أماناُ، وكذلك القضاء على حالات التسمم الغذائي والطريقة الخاطئة في أعداد الشاورما