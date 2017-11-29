الإسكان: 3079 وحدة سكنية تنتظر المستفيدين من الدعم السكني في 7 مدن ت

أعلنت وزارة الاسكان اليوم عن بدء إجراءات الحجز لثلاثة من مشاريع البيع على الخارطة في الدمام وتبوك وعرعر بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في كل من الزلفي، المخواة، القنفذة، وصامطة، بمجموع 3079 وحدة سكنية، ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة ضمن برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن مشاريع البيع على الخارطة تتوزع في مدينتي الدمام وتبوك، بوحدات سكنية تصل إلى 590 وحدة سكنية من نوع فيلا في الدمام، فيما يحتوي مشروع تبوك على 900 تاون هاوس، إضافة إلى 481 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس في مشروع عرعر، مشيراً إلى أن تلك المشاريع أصبحت متاحة أمام المستفيدين من الدعم السكني اعتباراً من هذا الأسبوع، إذ يتواجد في كل مشروع فريق من وزارة الإسكان، والمطورين العقاريين والمصارف والمؤسسات التمويلية، وذلك لتسهيل الاجراءات وتسريعها للمستفيدين.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تتم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين وذلك من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” إذ سيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد، مبيّناً أن الوزارة تراعي في تنفيذ تلك الوحدات السكنية الجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تتراوح أسعار تلك الوحدات بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال.

وحول مشاريع الفلل الجاهزة التي بدأت الوزارة في إجراءات المعاينة والحجز لها أوضح السويلم أنها تتوزع في أربع مناطق بواقع 250 فيلا في محافظة الزلفي، و115 في المخواة بمنطقة الباحة،

و583 فيلا في القنفذة، و160 فيلا جاهزة في محافظة صامطة، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لما سبقها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر حيث اكتملت حجوزات مشاريع ديار الأحساء (1و2)، وشمال الرياض، وأبها وخميس مشيط، ومشروعين في محافظة رابغ، إضافة إلى الفلل الجاهزة في بيش والخبر والمبرز ورماح بإجمالي يقارب الـ10 آلاف وحدة سكنية.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مطلع العام الجاري عن برنامج سكني والذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين من الدعم السكني، وبدأت إعلان دفعات شهرية منذ منتصف شهر فبراير الماضي وصلت حتى الدفعة الـ11 إلى تخصيص أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي تتوزع في جميع مناطق المملكة بنسبة التزام تتجاوز 87%، ومن المنتظر أن يتم إعلان الدفعة الأخيرة لهذا العام منتصف ديسمبر المقبل