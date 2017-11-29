 محكمة هندية تقضي بإعدام 3 أشخاص لإدانتهم باغتصاب وقتل فتاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محكمة هندية تقضي بإعدام 3 أشخاص لإدانتهم باغتصاب وقتل فتاة

محكمة هندية تقضي بإعدام 3 أشخاص لإدانتهم باغتصاب وقتل فتاة
المناطق_وكالات

قضت محكمة بغربي الهند اليوم الأربعاء بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم باغتصاب وقتل فتاة 15 عاما.
وكان الرجال الثلاثة، وهم في العشرينات من عمرهم، قد اعتدوا جنسيا على الفتاة بقرية كوباردي بولاية ماهاراشترا في تموز/يوليو من العام الماضي.
وأدانت محكمة جزئية المتهمين في الثامن عشر من تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
وصرح المدعي العام أوجوال نيكام للصحفيين أمام المحكمة بأن المحكمة “أصدرت حكما بإعدام الثلاثة لإدانتهم باغتصاب وقتل الفتاة”.
ولا يزال بإمكان المدانين الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
ورحب ديفيندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا بالحكم وقال إنه تمت معاقبة المذنبين بسرعة لأن الادعاء تمكن من إثبات القضية بشكل محكم.
وقال إن “الجريمة الشنيعة كانت لها تبعاتها الارتدادية في المنطقة.
وفي الوقت الذي ضمن فيه الحكم تحقيق العدالة، فقد أرسل رسالة واضحة لردع مثل هذه الجرائم”.
وتحظى الجرائم الجنسية باهتمام من الرأي العام الهندي.
ورغم وضع قوانين أكثر صرامة فإن الهجمات التي تستهدف النساء مستمرة بلا هوادة في البلاد.

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