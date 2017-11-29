 إنطلاق معرض ” تبوك آرتس ” الأول بمنطقة تبوك غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إنطلاق معرض ” تبوك آرتس ” الأول بمنطقة تبوك غداً

إنطلاق معرض ” تبوك آرتس ” الأول بمنطقة تبوك غداً
المناطق_على العميري
معرض ” تبوك آرتس ” والذي يقام لأول مرة بالمنطقة , بمشاركة المواهب الشبابية ورواد الحرف بمدينة تبوك , ويستمر لمدة أربعة أيام .
وأوضح مدير المركز الإعلامي للمعرض إبراهيم العواجي : أن المعرض يعد منصة لخلق حلقة وصل و تعارف بين القطاع الخاص ورواد الحرف والمواهب المشاركين بالمعرض ’ حيث يعتبر المعرض الأول الذي يهدف إلى تمكين موهوبات وموهوبي تبوك من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة وتسويق أعمالهن و إيجاد حلقة وصل بينهن وبين القطاع الخاص.
وأضاف : يضم المعرض في جنباته العديد من الأجنحة كتصاميم الديكور و تصاميم المجوهرات والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والخط العربي , إضافة إلى معرض خاص بعمل تصاميم المجوهرات وورش عمل للأطفال الزوار كورش الخط والقراءة والرسم , مشيرا إلى أن فكرة العرض جاءت تماشياً مع رؤية المملكة 2030م , والتي تهدف إلى  رفع نسبة مشاركة الشباب والشابات في سوق العمل وتفعيل دورهم في الاقتصاد ودفع عجلة التنميه بالقطاعات الخاصة .
ودعا العواجي في الختام أهالي منطقة بتبوك للحضور والإستفادة من هذا المعرض , ومايقدمه شباب المنطقة من إبداعات .

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