إنطلاق معرض ” تبوك آرتس ” الأول بمنطقة تبوك غداً

معرض ” تبوك آرتس ” والذي يقام لأول مرة بالمنطقة , بمشاركة المواهب الشبابية ورواد الحرف بمدينة تبوك , ويستمر لمدة أربعة أيام .

وأوضح مدير المركز الإعلامي للمعرض إبراهيم العواجي : أن المعرض يعد منصة لخلق حلقة وصل و تعارف بين القطاع الخاص ورواد الحرف والمواهب المشاركين بالمعرض ’ حيث يعتبر المعرض الأول الذي يهدف إلى تمكين موهوبات وموهوبي تبوك من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة وتسويق أعمالهن و إيجاد حلقة وصل بينهن وبين القطاع الخاص.

وأضاف : يضم المعرض في جنباته العديد من الأجنحة كتصاميم الديكور و تصاميم المجوهرات والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والخط العربي , إضافة إلى معرض خاص بعمل تصاميم المجوهرات وورش عمل للأطفال الزوار كورش الخط والقراءة والرسم , مشيرا إلى أن فكرة العرض جاءت تماشياً مع رؤية المملكة 2030م , والتي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الشباب والشابات في سوق العمل وتفعيل دورهم في الاقتصاد ودفع عجلة التنميه بالقطاعات الخاصة .

ودعا العواجي في الختام أهالي منطقة بتبوك للحضور والإستفادة من هذا المعرض , ومايقدمه شباب المنطقة من إبداعات .