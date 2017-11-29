دياز: الهلال فريق كبير لا ينكسر.. وعلينا النهوض به

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رامون دياز أن لاعبي فريقه سيدخلون مباراة الأهلي متناسين مباراة النهائي الآسيوي وقال: “تدريبي لفريق كبير بحجم الهلال يستوجب العمل على النهوض به في وقت الانكسار، والعمل على تعويض أي لاعب ربما يغيب حتى وأن كان بقيمة كارلوس ادواردو الذي يغيب بسبب الإصابة وعمر خربين الحاصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2017.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم: “‏سنخوض مباراة الأهلي أحد أقوى الأندية المنافسة لنا، واللاعبين مستوعبين تماما أهمية هذه المباراة ونقاطها واستعدينا بالشكل المطلوب، و‏البطولة الآسيوية اصبحت من الماضي… عندما تدرب فريق كبير فأنت مطالب بالنهوض ومن حسن حظنا اننا نواجه الأهلي حتى نستعيد نغمة المنافسة، وأنا محظوظ بامتلاك لاعبين قادرين على تعويض أي لاعب، صحيح اننا افتقدنا لكارلوس ادواردو وهو في اوج عطائه ولكن نحن محظوظين بعودة نواف العابد بكامل جاهزيته وتقديم سالم الدوسري للمستويات المميزة”.

من جانبه أكد المهاجم الفينزويلي غليمن ريفاس أنه أصبح مستعدا لتقديم الاضافة للفريق عكس الفترة الماضية، وقال: “‏الآسيوية حرمتني من مساعدة زملائي في الفريق بحكم أن القائمة لم تحمّل أسمي، وأنا الآن جاهز كل الجاهزية لتقديم الاضافة لهم، ‏طوينا صفحة الآسيوية بشكل كامل ونحن نركز الآن على المنافسات التي بين أيدينا”.