 دياز: الهلال فريق كبير لا ينكسر.. وعلينا النهوض به | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عملة “بيتكوين” تكسر حاجز 11 ألف دولار لأول مرة في تاريخها المملكة تجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 85 متطوعا ببر الشرقية يشاركون في حفظ النعمة ببقيق خالد الفيصل: سؤالي لأهالي جدة: ماذا أنتم فاعلون بهذا المشروع؟ وهل ستحافظون عليه؟ أم سنسمع غداً بعد تخريبه عبارة: من المسؤول؟” هيئة الترفيه تواصل فعالياتها لموسم الشتاء تبادل إطلاق النار بين مليشيات الانقلاب في صنعاء دياز: الهلال فريق كبير لا ينكسر.. وعلينا النهوض به فريق عمل من منطقة الرياض يطلع على برنامج التوطين بمنطقة القصيم ولي العهد يستعرض مع رئيس مجلس وزراء بلغاريا العلاقات الثنائية بين البلدين إنطلاق معرض ” تبوك آرتس ” الأول بمنطقة تبوك غداً محكمة هندية تقضي بإعدام 3 أشخاص لإدانتهم باغتصاب وقتل فتاة الإسكان: 3079 وحدة سكنية تنتظر المستفيدين من الدعم السكني في 7 مدن ت
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

دياز: الهلال فريق كبير لا ينكسر.. وعلينا النهوض به

دياز: الهلال فريق كبير لا ينكسر.. وعلينا النهوض به
المناطق_الرياض

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رامون دياز أن لاعبي فريقه سيدخلون مباراة الأهلي متناسين مباراة النهائي الآسيوي وقال: “تدريبي لفريق كبير بحجم الهلال يستوجب العمل على النهوض به في وقت الانكسار، والعمل على تعويض أي لاعب ربما يغيب حتى وأن كان بقيمة كارلوس ادواردو الذي يغيب بسبب الإصابة وعمر خربين الحاصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2017.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم: “‏سنخوض مباراة الأهلي أحد أقوى الأندية المنافسة لنا، واللاعبين مستوعبين تماما أهمية هذه المباراة ونقاطها واستعدينا بالشكل المطلوب، و‏البطولة الآسيوية اصبحت من الماضي… عندما تدرب فريق كبير فأنت مطالب بالنهوض ومن حسن حظنا اننا نواجه الأهلي حتى نستعيد نغمة المنافسة، وأنا محظوظ بامتلاك لاعبين قادرين على تعويض أي لاعب، صحيح اننا افتقدنا لكارلوس ادواردو وهو في اوج عطائه ولكن نحن محظوظين بعودة نواف العابد بكامل جاهزيته وتقديم سالم الدوسري للمستويات المميزة”.

من جانبه أكد المهاجم الفينزويلي غليمن ريفاس أنه أصبح مستعدا لتقديم الاضافة للفريق عكس الفترة الماضية، وقال: “‏الآسيوية حرمتني من مساعدة زملائي في الفريق بحكم أن القائمة لم تحمّل أسمي، وأنا الآن جاهز كل الجاهزية لتقديم الاضافة لهم، ‏طوينا صفحة الآسيوية بشكل كامل ونحن نركز الآن على المنافسات التي بين أيدينا”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>