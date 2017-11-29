 تبادل إطلاق النار بين مليشيات الانقلاب في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تبادل إطلاق النار بين مليشيات الانقلاب في صنعاء

تبادل إطلاق النار بين مليشيات الانقلاب في صنعاء
المناطق_وكالات

سمع سكان دوي إطلاق نار في وسط صنعاء اليوم الأربعاء في تصعيد لانتقادات متبادلة على مدى أسبوع بين مليشيات الحوثي الانقلابية وقوات المخلوع. وأفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار حول مجمع مسجد مترامي الأطراف يقع على طريق سريع رئيسي وعلى مقربة من القصر الرئاسي.
وأبلغ مصدر رويترز أن مقاتلين من مليشيا الحوثي دخلوا المسجد الذي بني وسمي على اسم الرئيس المخلوع وسعوا للسيطرة عليه. وقال المصدر لرويترز طالبا عدم نشر اسمه “ستزيد هذا التوترات. هناك اشتباكات متقطعة في الحي السياسي في صنعاء”.

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