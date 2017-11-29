 هيئة الترفيه تواصل فعالياتها لموسم الشتاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الترفيه تواصل فعالياتها لموسم الشتاء

هيئة الترفيه تواصل فعالياتها لموسم الشتاء
المناطق_الرياض

تواصل الهيئة العامة للترفيه تنفيذ فعالياتها لموسم الشتاء في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، المتضمنة عروضاً وحفلات وأمسيات وأنشطة شبابية وعائلية منوعة.
وتأتي في مقدمة فعاليات نهاية الأسبوع احتفالية يوم الخميس المقبل على أرض الصالات الخضراء بالدمام، ضمن فعالية “حفلات السعودية” التي يحييها عدد من الفنانين السعوديين في مختلف مناطق المملكة، وتحظى باهتمام ومتابعة وحضور من الجماهير ، الذين تسعى الهيئة إلى إمتاعهم وإفادتهم وترفيههم، بتنويع المحتوى الترفيهي، وتقديم المزيد من الخيارات المناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
وأكدت هيئة الترفيه استمرارها في بذل الجهود لدعم صناعة الترفيه في المملكة، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال اهتمامها بتقديم الجديد في عالم الترفية، بما يتناسب مع اهتمامات الجمهور من الفعاليات المحلية والعالمية في مختلف المدن السعودية.
ودعت الهيئة العامة للترفيه إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه على الإنترنت www.roznamah.sa ، ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي Roznamah_sa@ ، أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من الرابط https://land.ly/mnipN9 ، للاطلاع على أنشطتها وفعالياتها الترفيهية الأسبوعية.

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